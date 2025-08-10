El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Inés Gallego Camiña, nombrada Directora de Transformación. Rafa Gutiérrez
Inés Gallego Camiña | Directora de Transformación en Salud de Osakidetza

«La teleasistencia no va a sustituir a la presencialidad»

Terry Basterra

Terry Basterra

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:51

- Salud va a utilizar inteligencia artificial para que redacte los informes tras las consultas médicas. ¿Van a incorporar otras tecnologías?

- Así es. Hay ... una iniciativa para emplear la IA como asistente clínico que se quiere implementar en Atención Primaria. Pero hay muchos más elementos que tienen que ver con la digitalización que nos tienen que servir. Uno de ellos es la teleasistencia. Con ella no se trata de sustituir la presencialidad, sino emplearla para estar en lugares a los que nos era imposible llegar. Antes la única opción era hacer venir al paciente a la consulta y, además, perdíamos una información sobre su situación.

