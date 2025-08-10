«La teleasistencia no va a sustituir a la presencialidad»

- Salud va a utilizar inteligencia artificial para que redacte los informes tras las consultas médicas. ¿Van a incorporar otras tecnologías?

- Así es. Hay ... una iniciativa para emplear la IA como asistente clínico que se quiere implementar en Atención Primaria. Pero hay muchos más elementos que tienen que ver con la digitalización que nos tienen que servir. Uno de ellos es la teleasistencia. Con ella no se trata de sustituir la presencialidad, sino emplearla para estar en lugares a los que nos era imposible llegar. Antes la única opción era hacer venir al paciente a la consulta y, además, perdíamos una información sobre su situación.

- Por teleasistencia se tiende a pensar en una consulta por videollamada. ¿Es solo eso?

- En Osakidetza tenemos ya el Telepoc, que nos permite monitorizar a pacientes con EPOC con unos dispositivos. Esa información llega a un panel controlado por una enfermera y avisa cuando un paciente se descompensa. También se han hecho pruebas con la insuficiencia cardiaca, la teleasistencia y telerehabilitación. Hay que ver qué iniciativas tienen buenos resultados y cómo podemos aplicarlas para extenderlas. Es un campo que debemos seguir explorando. Pero hay que definir bien para qué y para quién son las distintas terapias digitales, porque no valen para todo el mundo.

- ¿Alguna otra iniciativa?

- La carpeta de salud es un instrumento súper potente. Además de tener acceso a mis citas o recibir informes, permite trasladar una duda a tu personal sanitario y que te responsa más tarde. O tener un diario para registrar información sobre tu estado de salud y que el clínico la pueda ver. Ofrece muchas posibilidades que no se conocen bien ni dentro ni fuera de la organización, y es algo a potenciar.

- ¿Las listas de espera van a seguir siendo uno de los principales indicadores de la calidad de nuestro sistema asistencial?

- La calidad asistencial tiene un atributo básico que es la accesibilidad. Otros son la información, el trato, la efectividad, la seguridad... No podemos no medir la accesibilidad. La información que vamos a recoger sobre datos de salud nos puede ayudar a identificar dónde aporta valor una cirugía. El consejero ya indicó que debemos dejar de pensar solo en actividad, que implica también lista de espera, y hablar más de resultados. Hay cirugías que no aportan valor y es posible que se dejen de hacer. Uno de los campos donde se está analizando todo esto es el de la cirugía de rodilla.