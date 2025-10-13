El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de una OPE de Osakidetza. E. C.

Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE para puestos de difícil cobertura

Introducirá cambios respecto al proceso de este año para asegurar que se cubren las plazas menos atractivas durante al menos dos ejercicios

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:02

Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE de difícil cobertura, similar a la que ha tenido lugar este año. Se trata de una iniciativa ... que busca, mediante incentivos, estabilizar los equipos sanitarios en las zonas y especialidades con mayor necesidad. Son, sobre todo, puestos de trabajo en consultorios de pequeñas localidades rurales y los que corresponden a jornadas de tardes en centros de salud de núcleos urbanos y PAC (Puntos de Atención Continuada).

