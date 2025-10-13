Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE para puestos de difícil cobertura

Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE de difícil cobertura, similar a la que ha tenido lugar este año. Se trata de una iniciativa ... que busca, mediante incentivos, estabilizar los equipos sanitarios en las zonas y especialidades con mayor necesidad. Son, sobre todo, puestos de trabajo en consultorios de pequeñas localidades rurales y los que corresponden a jornadas de tardes en centros de salud de núcleos urbanos y PAC (Puntos de Atención Continuada).

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha realizado el anuncio durante una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento vasco junto a la directora de Recursos Humanos, Josune Retegi. Según ha explicado Bilbao, se van a introducir varios cambios en la nueva OPE respecto a la de este año.

Ahora, por ejemplo, también se van a considerar plazas de difícil cobertura aquellas ocupadas por profesionales que cubren más de un consultorio, y no sólo aquellas de centros de salud de pueblos pequeños y las de turno de tarde. «Vamos a ampliar los criterios» para definir los puestos de difícil cobertura, ha dicho Bilbao. Además, se va a exigir que los trabajadores que accedan a esos puestos los mantengan «durante dos años».

Estas modificaciones son «fruto de un proceso de escucha con las sociedades científicas de médicos de familia y pediatras, y se enmarca en la estrategia de modernización y eficiencia del empleo público en el sistema vasco de salud», señala Osakidetza en una nota de prensa difundida tras la comparecencia.

118.000 contratos al año

La OPE de difícil cobertura se celebrará a lo largo del primer semestre del próximo año. El reto es que esas plazas se ocupen antes del verano, que es la época de mayor necesidad. Este año no fue posible y el proceso no concluyó hasta septiembre. Se convocaron 169 plazas (aunque en un inicio eran 173): 130 de Medicina de Familia, 21 de Pediatría, 12 de Psiquiatría extrahospitalaria y 6 de Psiquiatría Infantil Extrahospitalaria. Sólo quedaron vacantes dos de Psiquiatría Infantil.

Bilbao y Retegi han comparecido en el Parlamento vasco a petición de EH Bildu para dar cuenta del «caos» en las listas de contratación que los sindicatos denunciaron el pasado mes de junio. Osakidetza implantó en 2024 el nuevo Sistema de Gestión Integral de la Contratación, basado en la plataforma SAP. El Departamento de Salud defiende que la herramienta «permite una gestión unificada, digitalizada y transparente del todo el personal temporal». Las centrales sindicales, no obstante, denunciaron que la externalización del servicio a Deloitte había tenido consecuencias «nefastas».

Las responsables de Osakidetza, no obstante, han señalado que el año pasado se tramitaron 118.000 contratos y que sólo hubo incidencias en un 0,69% de los casos, todas ellas «ya solventadas». «Son datos que nos sitúan ante un sistema robusto, fiable y en mejora continua», ha defendido Bilbao.