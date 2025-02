Miles de personas se manifiestan en las capitales vascas contra «el desmantelamiento de la sanidad pública»

Miles de personas han recorrido las calles de Bilbao y Vitoria este sábado por la mañana para protestar por «el desmantelamiento de la sanidad pública», pedir «un cambio de modelo» en el sistema sanitario y exigir «soluciones urgentes a los problemas estructurales ya». Ha sido ... una respuesta multitudinaria al llamamiento hecho por la coordinadora OPA Herri Plataformak que esta tarde se ha repetido con idéntico éxito de convocatoria en San Sebastián.

En la capital vizcaína, la marcha ha partido desde el Sagrado Corazón encabezada por una pancarta con el lema 'En defensa de la sanidad pública, ¡Basta de promesas, soluciones ya!'. No han sido el único cartel que se ha visto. Los participantes han portado mensajes como 'Cuando todo sea privado, seremos privados de todo. Lo público no se vende, lo público se defiende' o 'Sanidad pública al servicio del pueblo'.

Durante el recorrido por la Gran Vía bilbaína, los participantes han coreado lemas como 'Por una sanidad pública y de calidad' o 'Recortar la sanidad es un acto criminal'. Representantes políticos como el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, Iker Casanova, el diputado de Sumar en el Congreso Lander Martínez o el secretario general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, han participado en la marcha. También se han sumado sindicatos y diversos colectivos, entre ellos una numerosa representación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.

Las plataformas han denunciado que, pese a que el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, sostenga que se han reducido las listas de espera, están aún «por encima de las que había antes de la pandemia» y las demoras para ser atendido en Atención Primaria «están en una semana», mientras que «en algunas especialidades alcanzan los 19 meses». También han lamentado que «continúan las derivaciones a la sanidad privada».

«No es casualidad que terminen recalando en ella altos cargos de Salud y de Osakidetza a través de las puertas giratorias», ha asegurado el portavoz de las plataformas, José Ignacio Martínez, en declaraciones a los medios. Para los convocantes, el presupuesto destinado a Sanidad este año en Euskadi es «muy insuficiente», ya que «tan solo se incrementa un 0,35%» respecto a 2024 y está «muy alejado» de la media europea. Por ello, han apelado a «invertir más» pero también «mejor, priorizando la atención primaria para situarla en el centro del sistema sanitario».

En esta línea, Martínez ha advertido de que el Pacto Vasco por la Salud, que actualmente se está impulsando, «no está abordando de forma adecuada las causas que han llevado a esta situación de crisis, ni tampoco está identificando los problemas estructurales». Por ello, desde los colectivos consideran que es «necesario mantener la presión social» para exigir, tanto al lehendakari, Imanol Pradales, y al consejero de Salud como a los agentes políticos, sociales y sindicales que participan en la mesa de trabajo de este pacto, «los cambios estructurales que necesitamos», entre los que han citado «acabar con la privatización, revertir todos los servicios privatizados, invertir más».

A su entender, se requiere «un cambio de modelo» que «oriente la sanidad hacia la prevención y la promoción de la salud» y logre una atención primaria «fuerte, cercana, con perspectiva social y de género». También han reclamado que se reduzcan las listas de espera, «pero desde el ámbito público, sin derivar a la privada y sin horas extras». En esta línea, han defendido la necesidad de garantizar «una plantilla suficiente, estable y no precarizada» para frenar «la fuga de profesionales». «La ciudadanía no necesita promesas ni maquillajes que no resuelvan las cosas, sino que necesitamos soluciones urgentes a los problemas estructurales ya», ha remarcado José Ignacio Martínez.