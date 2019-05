Los denunciantes ratifican ante la jueza la existencia de filtraciones en la OPE de Osakidetza Patxi Nikolau y Marta Macho en los juzgados de Vitoria donde han de clarado sobre la OPE de Osakidetza. / Blanca Castillo Comienzan las declaraciones de testigos dentro de la instrucción que investiga el fraude en la convocatoria de once especialidades médicas TERRY BASTERRA Martes, 28 mayo 2019, 14:29

Primera de las tres jornadas fijadas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria para recoger los testimonios de los testigos y los imputados en la causa que investiga las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza. Este martes por la mañana estaban citados Marta Macho, una de las anestesistas afiliadas a ESK que 'adivinó' ante notario los nombres de las notas más altas en la oposición de su especialidad; Patxi Nicolau, representante sindical de esta central, y José Javier Urrejola, médico opositor; así como la directora del Instituto Vasco para la Administración Pública (IVAP), María Teresa Iruretagoyena, y su secretario, Fulgencio Aledo.

La primera en declarar ante la jueza Yolanda Varona ha sido Macho. Durante cerca de una hora ha respondido a las preguntas de la magistrada, el representante de la Fiscalía y los abogados de los tres jefes de servicio imputados por un presunto delito de revelación de secreto por un funcionario público. «Me he ratificado en los hechos que ya denunciamos ante la Fiscalía», ha declarado la anestesista a la salida de la sede judicial. Estos no son otros que las supuestas filtraciones de los exámenes a una serie de médicos opositores concretos. Macho y los también anestesistas Roberto Sánchez y Manuel Martínez acertaron ante notario antes de la celebración de los exámenes los nombres de las tres personas que sacaron las notas más altas en la OPE de su especialidad. Aportaron además otros cuatro nombres más. Todos ellos quedaron entre las 40 notas más altas de una especialidad para la que se convocaron 46 plazas de personal fijo.

De las preguntas que les han realizado los abogados de los tres jefes de servicio imputados por, presuntamente facilitar las pruebas a médicos eventuales de sus equipos y máxima confianza, Macho y Nicolau han valorado cuál es, en opinión de ESK, la «estrategia» de las defensas. «Están intentado determinar cuál es la implicación directa de las personas a las que defienden en los hechos, más que en esclarecer las filtraciones», manifestaron a la salida de los juzgados de Vitoria.

Para uno de los sindicatos que denunció los hechos -también lo hicieron ELA, LAB y CC OO- es más que seguro que «habrá más personas llamadas a declarar» que las trece ya citadas para esta semana -diez testigos y tres imputados- y las de los tres altos cargos de Osakidetza que aún está por determinar si comparecerán en calidad de testigos o investigados.

Los representantes del IVAP no han querido realizar declaraciones esta mañana a los medios. A este organismo se le encargó la elaboración del examen teórico aunque, como se recoge en el escrito de la Fiscalía, fue la propia dirección de Osakidetza la que le proporcionó los nombres de una persona por especialidad para que redactasen las pruebas.

Fechas

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria investiga un presunto delito penal en once especialidades médicas de la última OPE de Osakidetza por revelación de secretos. Este miércoles está citada a declarar como testigo María Jesús Múgica, exdirectora del Servicio Vasco de Salud a quien el escándalo le costó el cargo, como también le ocurrió al exconsejero Jon Darpón.

El jueves comparecerán los tres jefes de servicio imputados por facilitar el examen a médicos de su confianza. Y aún está por concretar la fecha en la que declararán tres altos cargos de Osakidetza: Juan Carlos Soto, exdirector de Recursos Humanos dimitido por estos hechos; su subdirector, Xabier Balerdi, y el director de Planificación Sanitaria, Andoni Arcelay. A estos tres la Fiscalía les señala como las personas que facilitaron al IVAP los nombres de las personas que tenían que redactar los exámenes teóricos de la OPE. En esta instrucción se trata de determinar hasta qué punto eran conocedores de lo que estaba ocurriendo y de que las pruebas se iban a filtrar. De ahí que aún no se haya determinado si comparecen como testigos o como investigados por la comisión de un delito.