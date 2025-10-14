El desconocido síntoma de la menopausia que provoca problemas de concentración y de memoria Este sábado 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, una fecha que invita a tomar conciencia del cambio que sufren las mujeres y que afecta a su salud y bienestar

Silvia Osorio Martes, 14 de octubre 2025, 20:14

Este sábado 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Se trata de una fecha que invita a tomar conciencia del cambio que sufren las mujeres y que afecta a su salud y bienestar en esta etapa de la vida. El final del ciclo menstrual ocurre entre los 45 y 55 años y los síntomas se pueden prolongar durante un largo tiempo, según cada caso. Uno de los más desconocidos es la niebla mental.

Confusión, falta de claridad, lentitud en el pensar y razonar, son síntomas propios de alteraciones leves de las funciones cognitivas. Pueden aparecer ante la ingesta de ciertas sustancias o en episodios de estrés, por ejemplo, pero cuando se suceden en el tiempo y persisten hablamos de neblina mental.

Aunque, según explica doctor Alfonso Galán del grupo clínico Neolife, cada día se menciona más en consultas y publicaciones científicas este trastorno. El paciente «la describe como si estuviera espeso, como si su cerebro no funcionara con la agilidad habitual», señala este especialista en envejecimiento. No se trata, añade, de una enfermedad en sí misma, sino un síntoma complejo que refleja desequilibrios biológicos subyacentes: desde problemas hormonales hasta déficits de energía celular pasando por alteraciones metabólicas e intestinales.

La niebla mental produce los siguientes síntomas:

- Dificultad para concentrarse en tareas cotidianas o en el trabajo.

- Problemas de memoria de corto plazo: olvidar nombres, citas o incluso qué iba a decir.

- Lentitud para procesar información y tomar decisiones.

- Fatiga mental desproporcionada tras actividades que antes no suponían esfuerzo.

- Cambios emocionales asociados: irritabilidad, apatía, incluso ansiedad porque «la cabeza no me responde como antes».

- En algunos casos, síntomas digestivos asociados (hinchazón, gases, cambios de ritmo intestinal), que orientan hacia una causa intestinal.

La caída de estrógenos y progesterona altera la neurotransmisión, la vascularización cerebral y los ritmos circadianos. Los estrógenos actúan sobre receptores neuronales implicados en memoria y plasticidad sináptica. Su descenso explica que muchas mujeres empiecen a referir niebla mental incluso antes del último periodo menstrual, en la llamada perimenopausia.

Este tipo de alteraciones en la función cognitiva pueden, no obstante, presentarse antes del climaterio si confluyen con otros factores como el insomnio, la disbiosis intestinal o el déficit de la enzima NAD (Nicotinamida adenina dinucleótido) tras infecciones como el Covid, o resistencia a la insulina.

También afecta a los hombres

El varón puede verse afectado también por este estado de confusión y lentitud mental durante la andropausia, debido a la disminución progresiva de testosterona libre. No es tan brusca como en la mujer, pero sí muy relevante. En este caso, la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica puede suponer un cambio radical en la vitalidad y agudeza mental del hombre.

La neblina mental puede llegar a ser incapacitante y afectar tanto al rendimiento laboral de los pacientes afectados como a su vida social. Según cuenta el doctor Galán, «se da el caso de profesionales brillantes que sienten que ya no rinden o, por ejemplo, de madres y padres de familia que antes organizaban todo empiezan a sentirse sobrepasadas».

Esta pérdida de confianza en la propia capacidad cognitiva, concluye, puede ser más incapacitante que un dolor físico, porque erosiona la autoestima y genera un círculo de ansiedad y bajo rendimiento.

