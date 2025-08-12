El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rescatan a un niño vizcaíno de 8 años en la playa de Sonabia tras caer en una zona de rocas

El menor, junto a su madre, ha sido trasladado en helicóptero hasta el campo de fútbol de Laredo y desde ahí al hospital de la localidad cántabra

Marina León

Marina León

Martes, 12 de agosto 2025, 16:32

Un helicóptero y los servicios de emergencias de Cantabria han rescatado este martes a un niño de 8 años en la playa de Sonabia. El menor, que se había trasladado al arenal cántabro desde Carranza, sufrió una caída en una zona rocosa que le provocó una herida en una pierna.

Después de una primera intervención en la misma playa por el médico, han llevado al niño en helicóptero junto a su madre al campo de fútbol de Laredo. Desde ahí, ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de la localidad.

