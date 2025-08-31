El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rádar de Saltacaballo en Cantabria

Rádar de Saltacaballo en Cantabria Luis Ángel Gómez

El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

A falta de concretar la fecha de arranque de las sanciones económicas, la DGT avanza que podría ser «de cara al próximo fin de semana»

Alba Peláez

Alba Peláez

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:41

El periodo de gracia del radar de tramo de Saltacaballo en la A-8 se extenderá unos días más, según afirman fuentes de la Dirección ... General de Tráfico (DGT). Se esperaba que el aparato comenzara a multar mañana, pero no será así. «No hay una fecha concreta, la primera semana de septiembre se hará una reunión para precisarla», aunque se baraja la posibilidad de que sea «de cara al fin de semana» avanzan las mismas fuentes.

