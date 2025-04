«El pueblo gitano lleva seis siglos contribuyendo a esta tierra, que también es la nuestra»

La rueda de un carro sobre un fondo mitad azul, mitad verde. Es la bandera del pueblo gitano, esa que recoge en una imagen el ... movimiento que han tenido a lo largo de la historia y que lo único que tenían era el cielo sobre sus cabezas y el suelo bajo sus pies. Recuerda las «persecuciones», pero también el «espíritu de lucha romaní», que sigue «intacto» a pesar de que, a día de hoy, la «discriminación, los prejuicios y los estereotipos» siguen muy presentes. La Casa de Juntas de Gernika, símbolo vasco, lugar de «libertad», ha sido el escenario elegido para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, porque, inciden «nosotros también somos de aquí».

En el homenaje ofrecido por las Juntas Generales de Bizkaia y el Gobierno vasco a esta comunidad, a la que han acudido una veintena de personas de las diferentes asociaciones que les representan, el vicepresidente del Consejo Vasco del Pueblo Gitano, Bartolo Jiménez, ha querido subrayar que el de hoy es un «día de orgullo, memoria y reivindicación», pero también que no están de paso, que llevan «seis siglos contribuyendo a esta tierra, que también es la nuestra». Y es que este 2025 se cumplen 600 años de la llegada de los primeros romaníes a la Península Ibérica, un tiempo en el que, ha denunciado, algunos han querido «marginarnos e incluso hacernos desaparecer».

El acto ha comenzado con la actuación del coro de mujeres Gure Golé (nuestra voz en euskera y romaní), que ha cantado el himno establecido el 9 de abril de 1971, cuando se celebró el primer congreso internacional gitano. «Nuestras voces se levantan para reivindicar nuestros derechos», ha señalado Janire Goicoechea, una de las diez integrantes de la agrupación musical.

Porque esos derechos, ha añadido Jiménez durante su intervención, no están del todo «reconocidos». «Queremos el mismo derecho a una vivienda digno, acceso al empleo sin discriminación, una educación de calidad...», ha enumerado. Y no son asuntos baladíes, en la medida en que, según la Fundación Secretariado Gitano, el 86% de las familias de esta etnia asentadas en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Y son además algunos de los aspectos en los que es más visible la discriminación. De hecho, un informe publicado por Ikuspegi en 2023 destacaba que tres de cada diez vascos no les contrataría para un puesto de trabajo y menos de la mitad les alquilaría una vivienda.

Compromiso compartido

«La discriminación histórica sufrida por el pueblo gitano ha provocado que en la actualidad la mayor parte de sus miembros sigan teniendo condiciones sociales peores que las de la mayoría de la sociedad», han señalado Noemí Amaya, representante de AMUGE (asociación para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas) y Naiara Borja, representante de la Fundación Secretariado Gitano. Estas mujeres, que han insistido en que «parte de la riqueza social y cultural» vasca procede de su pueblo, de la «aportación» que hicieron sus «antepasados», han leído la declaración institucional suscrita a finales del pasado año por los colectivos y la administraciones vascas.

Ese documento, en palabras de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, es «un pacto entre vascos», una «reparación» de la «persecución institucional y social» a un pueblo al que, ha dicho, algunos intentan «que os consideremos extranjeros». La representante del Gobierno vasco ha reafirmado además el «compromiso» de «seguir trabajando juntos» en un futuro «lleno de esperanza, contra el antigitanismo y para la convivencia».