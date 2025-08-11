El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El producto de venta en supermercados que será obligatorio el año que viene

Este dispositivo será necesario desde el 1 de enero de 2026

Bruno Vergara

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:46

Carrefour, Eroski, Aldi o BM son algunos de los supermercados que venden ya la luz de emergencia V16, un dispositivo que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Un sistema que sustituirá a los tradicionales triángulos.

Desde hace meses, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva informando de que la V16 deberá estar en todos los vehículos. Y no valdrá cualquier luz, sino que esta deberá estar conectada a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real. El hecho de no llevarla supondrá una multa de hasta 80 euros.

Hasta finales de este año se permitirá el uso tanto de los tradicionales triángulos como de las balizas V16 no conectadas. Sin embargo, desde el primer día de 2026, estará prohibido señalizar una avería o accidente con triángulos.

El hecho de llevar la V16 en el vehículo no vale. Ese dispositivo debe funcionar. A pesar de que no hayas utilizado la luz, las baterías puede que no sigan activas tras cierto periodo de tiempo. Por ello es recomendable portar pilas en la guantera.

Eroski vende la baliza por 49,90 euros en web. BM por 39,99 euros, mientras que Aldi la oferta a 34,99 euros. Por su parte, en la página de Carrefour se pueden encontrar varios modelos, desde 39,99 a 44,99 euros.

