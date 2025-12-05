La Policía Nacional denuncia un perfil en redes sociales que se hace pasar por agente: «Ni es policía ni es real» La cuenta de Instagram @saritapolicía ha sido creada con Inteligencia Artificial y acumula 125.000 seguidores

Marina León Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:16

Las redes sociales se han llenado de perfiles falsos creados con Inteligencia Artificial. Estas cuentas falsas afectan a cargos públicos, famosos e incluso a la Policía Nacional. Recientemente, el propio cuerpo de seguridad ha advertido a la ciudadanía de la existencia de un perfil fraudulento. «No esperes ver a esta 'policía' en nuestras redes sociales ni en nuestras calles porque... Ni es policía ni es real», advierten.

NO esperes ver a esta "policía" en nuestras redes sociales ni en nuestras calles porque...



❌Ni es policía ni es real👤#IA #DeepFake #InteligenciaArtificial pic.twitter.com/GTkNGGF6SH — Policía Nacional (@policia) December 5, 2025

Se trata de la usuaria @saritapolicía, con 125.000 seguidores en Instagram. En su descripción se puede leer: «tu policía nacional favorita». En cuando a sus más de 70 publicaciones, la supuesta agente comparte su día a día en el trabajo con fotos y vídeos en los que aparece con el uniforme, con sus compañeros en el coche e incluso comparte reflexiones y consejos.

En los cientos de comentarios que acumula cada post, hay quienes ya se habían percatado de que se trata de un perfil falso. «Es IA», «no es real», «os están intentando engañar con un perfil falso», «ningún policía podría publicar este tipo de contenido», comentan los internautas.