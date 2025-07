'Pocahontas' y el capricho de la mascota trajeron a Euskadi al indeseado mapache

«Podría contagiar la rabia. Es una amenaza»

El mapache no es bienvenido. «Es un vector de enfermedades como la rabia, que aquí está prácticamente erradicada. Pero si empieza a colonizar nuestro entorno se podría volver una amenaza de nuevo», advierten desde el refugio vizcaíno para fauna silvestre amenazada de Basondo. Además del peligro para la salud humana, los mapaches, como especie invasora, implican un riesgo para el ecosistema autóctono –son una de las 92 especies invasoras registradas en Euskadi–. «No tiene predadores, de manera que cuando se asienta en un lugar, aumenta su población fácilmente –tienen una media de cuatro crías al año–. Comen de todo, pero son especialmente dañinos para las aves porque se comen sus huevos». Además, son una dura competencia cuando le disputan la comida a otros animales, ya que «son listos, habilidosos y agresivos». Aunque su aspecto no les delate. «En España no los conocemos bien, pero en Estados Unidos son un problema. Se cuelan por los conductos de ventilación de las casas, revuelven la basuras, muerden a los perros...».