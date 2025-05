Pistoletazo de salida a Euskaraldia, once días para cambiar los hábitos lingüísticos

La jornada de ayer supuso el pistoletazo de salida a Euskaraldia, el «movimiento social» que anima a la sociedad vasca a cambiar sus hábitos lingüísticos ... con el objetivo de dar un impulso a la presencia del euskera en las calles y en las relaciones diarias. En su cuarta edición, la primera que se celebra en primavera, la iniciativa busca atraer durante los próximos once días, hasta el 25 de mayo, a un número cada vez mayor de amantes de la lengua vasca.

«Que estos once días nos sirvan para disfrutar del euskera», proclamó ayer la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en el acto que dio inicio a Euskaraldia en el Puerto Viejo de Algorta. «Es un espacio seguro, también para quienes no dominan el euskera, porque no es necesario dominarlo para amarlo», señaló. «Anímate, si te da vergüenza, si crees que no lo haces bien y no te sientes segura o seguro, puedes venir y disfrutar. Juntos construiremos un nuevo camino», afirmó, esto último en castellano.

Se trata de un mensaje dirigido a todas esas personas que afirman tener conocimientos de euskera pero no son capaces de hablarlo. Es lo que el Eustat identifica como cuasieuskaldunes y que supone el 19% de la población vasca, mientras que otro 43% afirman ser euskaldunes plenos. En realidad, Euskaraldia también apela a este último colectivo, toda vez que el uso social de la lengua vasca se encuentra muy lejos de esa cifra. Según el último estudio del Gobierno vasco, en 2021 apenas el 9% de las conversaciones en la calle en Bizkaia se producen en euskera. En Bilbao son el 3,5%.

Euskaraldia nació en 2018 precisamente para dar la vuelta a esta situación. Los participantes deben elegir un rol: 'ahobizi' o 'belarriprest', cada uno identificado con su correspondiente chapa. La idea es que los primeros inicien todas sus interacciones en euskera y actúen como dinamizadores de la conversación, mientras que los segundos trasladan el mensaje de que entienden el idioma y harán oído para seguir aprendiendo.

Plazo abierto

«Por fin ha llegado el día, comienza Euskaraldia», celebró, por su parte, Jon Kobeaga, coordinador de la iniciativa. «Es momento de disfrutar» añadió, tras hacer un llamamiento a «ponerse la chapa y, dentro de lo posible, cambiar los hábitos lingüísticos» en estos once días y a «mantener» el cambio durante el resto del año. El plazo para inscribirse y participar en Euskaraldia aún está abierto. «Tenemos unos días para mantener nuevas relaciones en toda Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y por qué no, en todo el mundo y para que eso nos sirva para disfrutar del euskera», afirmó Bengoetxea. El acto de inicio de Euskaraldia tuvo lugar en Algorta, donde acudieron también la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, y la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre. Además, se celebraron eventos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián Pamplona y Baiona.

Bajo el lema 'elkar mugituz egingo dugu' (moviéndonos lo haremos posible), el llamamiento a hablar euskera se extiende a todas las personas mayores de 16 años que tengan unas nociones básicas de la lengua. El movimiento apela al compromiso individual, pero se han creado comisiones locales que actúan como motor de este ejercicio social masivo.

Euskaraldia se acompañará en los próximos días de un extenso programa de actos culturales e iniciativas por todo el territorio, con conciertos gratuitos, mesas redondas, charlas, coloquios, programas especiales... Todo con el objetivo de darle un impulso al euskera.