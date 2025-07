El pediatra Carlos González sobre si los niños desobedecen para llamar la atención: «¿Tu hijo se ríe de ti?»

Marina León Jueves, 17 de julio 2025, 08:25 Comenta Compartir

«Los niños necesitan atención y hacen todo lo posible por obtenerla». El conocido pediatra Carlos González habla de en su podcast 'Criando sin miedo' de esas ocasiones en las que los pequeños de la casa desobedecen o contradicen a sus progenitores. «Una de las primeras frases que dicen todos los niños es: 'mamá, mamá, mira qué hago'», comenta el experto. «Están orgullosos de lo que han hecho, y sobretodo de esas nuevas cosas difíciles. Y están deseosos de que tú les mires», añade.

Por este motivo, «prefieren una mala atención que ausencia de ella». Con esto, González explica que cuando los niños actúan mal o desobedecen «y los padres dicen eso de 'parece que busque una bofetada o un castigo'.... Si ellos supieran cómo conseguir que les cuentes un cuento, no te pedirían una bofetada. Pero si no encuentran la manera, piensan, 'bueno, al menos me hace caso'», detalla.

De esta forma, el pediatra aclara que, si los niños se dan cuenta de que cuando cumplen las normas no obtienen ninguna atención, pero por el contrario se sienten observados y escuchados cuando «pisan charcos, saltan en los sofás o rompen cosas... serán capaces de portarse mal para conseguirlo», puntualiza. «Para él es lo más importante del mundo: mis padres me miran y me escuchan», comenta. Por lo tanto, «si quieres que tu hijo no se vea obligado a hacer esta cosas extraordinaria, tienes que tener cuidado de hacerle caso antes», subraya.

Asimismo, también lanza una pregunta: «¿Tus hijos se ríen de ti?». El pediatra se dirige a esos progenitores que piensan que «sus hijos les desafían» cuando les dicen que no hagan algo «y lo vuelven a hacer, delante de mí y sonriendo como para tomarme el pelo». El experto en crianza asegura que «nuestros hijos son humanos, no extraterrestres». Para explicarlo, pone un ejemplo «¿Si por la calle te para la policía, qué cara pones?», pregunta. «Sonríes, para demostrar buena voluntad», responde. «Sabes que sonreír y caer simpático es tu última esperanza de que te pongan una multa. Pues lo mismo hace el niño, no se está burlando», detalla. «Tranquilo, cuando te desobedezca lo hará a escondidas, como todo el mundo».