La OCU revela en qué comunidades sale más caro pasar la ITV En Euskadi, Cantabria y Ceusta cuesta hasta 15 euros más que en las regiones más baratas

Silvia Osorio Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La OCU ha revelado en qué comunidades resulta más caro pasar la ITV. Euskadi, Cantabria y Ceuta son las regiones en las que los conductores tienen que rascarse más el bolsillo para superar esta inspección técnica indispensable para poder circular. Un estudio comparativo de precios y tiempos de espera en 200 estaciones de ITV realizado a finales de octubre por la Organización de Consumidores y Usuarios ha arrojado diferencias de precio de hasta 29 euros por vehículo según la autonomía donde se realice y el tipo de motorización.

Así, en Euskadi hay que pagar hasta 53 euros por la ITV, 15 más que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid. Los precios también varían según el tipo de motorización. Para un eléctrico las tarifas son siempre inferiores: 40 euros de media; por los 44 euros que cuesta para un coche con motor de gasolina, un híbrido o un GLP; y los 51 euros para los automóviles con motor diésel.

Para una motocicleta las tarifas de la ITV son más bajas, aunque no mucho más: supera los 36 euros en las autonomías más caras, en este caso Galicia y Madrid, frente a los poco más de 21 euros que cuesta en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Tiempos de espera

El organismo señala que el patrón de precios no está relacionado con la titularidad de la estación de la ITV, que varía según la comunidad autónoma. El modelo de gestión más habitual es un régimen mixto, con concesiones a entes públicos y empresas privadas. Pero hay otros modelos: en Castilla y León hay únicamente concesionarias privadas; en Madrid y Murcia el mercado está totalmente liberalizado; mientras que en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura son siempre empresas de titularidad pública.

Por otro lado, el estudio señala además unos tiempos de espera en general breves, tanto para un automóvil como para una motocicleta: entre uno y dos días de media. De hecho, en Madrid y Baleares puede conseguirse cita el mismo día. Por el contrario, en Galicia, hay que esperar 6 días de media. No conviene demorar la cita, primero porque una ITV vencida no solo implica una sanción de 200 euros, pero sobre todo porque en caso de accidente el seguro podría negar la cobertura. Por cierto, algunas compañías aseguradoras incluyen un servicio gratuito para llevar el coche a la ITV, recuerda OCU.