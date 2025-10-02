El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El obispo García Magán en una rueda de prensa. EP

Obispos españoles sostienen que el «síndrome post aborto» existe y que así lo confirman las iniciativas de la Iglesia

El prelado García Magan aboga por ofrecer ayuda a las mujeres para que interrumpir el embarazo no sea la única opción

EP

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado que «todas» las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado «confirman que existe» el «síndrome post aborto».

«El aborto es un atentado contra una vida humana que está en el seno materno. En cuanto al síndrome post-aborto, que hay ese debate, le puedo asegurar que todas las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado confirman que, ciertamente, eso existe. Y, bueno, pues, personalmente, tengo la experiencia y conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal», ha explicado García Magán, este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado esta semana en Madrid.

Así se ha pronunciado, tras ser preguntado por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de aprobar una propuesta de Vox para obligar a informar sobre el mismo a las mujeres que se plantean abortar. No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha matizado este jueves que el supuesto 'síndrome post-aborto' «no es una categoría científica reconocida» y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen se va a determinar «por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid».

Según el secretario general de los obispos, «toda mujer» que tiene «esa experiencia de ser madre, de un embarazo, tiene una conciencia de que allí hay un alguien. No hay algo, hay un alguien. Es decir, hay una persona». El «gran debate» sobre el aborto, según ha añadido, es si se acepta que hay «vida humana o no es vida humana» en las primeras semanas del embarazo y «si la eliminación de una vida humana puede considerarse un derecho». Tal y como ha recordado García Magán, la Iglesia defiende que sí es vida humana.

En este contexto, y ante el número de abortos en España, «más de 100.000» en 2023, el portavoz de los obispos ha abogado por ofrecer ayuda a las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo por falta de apoyo para que el aborto no sea «la única salida que se les dé». «Hay que ayudar a esas mujeres que se ven en una situación, pues a veces, delicada, difícil, en soledad y sin apoyo. Y la única salida que se le dé sea esa, pues no es lógico ni adecuado para que se pueda hacer una opción en toda libertad. Entonces hay que ayudar también a las personas que no quieren abortar», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  6. 6

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  7. 7

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  8. 8

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Obispos españoles sostienen que el «síndrome post aborto» existe y que así lo confirman las iniciativas de la Iglesia

Obispos españoles sostienen que el «síndrome post aborto» existe y que así lo confirman las iniciativas de la Iglesia