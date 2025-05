¿Están tu número de móvil o correo filtrados en Internet? Así puedes comprobarlo

Marina León Sábado, 24 de mayo 2025, 18:32 Comenta Compartir

En más de una ocasión, alguna empresa ha sido víctima de un ciberataque que deja totalmente expuestos los datos personales de sus clientes. «Es algo que lamentablemente sucede», ha informado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por eso es importante seguir unos sencillo pasos para comprobar si datos como nuestro número de teléfono o correo electrónico circulan por Internet.

Aunque no fue un ciberataque a ninguna empresa, el creador de contenido conocido como @rafatatay ha contado en su perfil de TikTok que, sin querer, compartió su número de teléfono en redes. El creador de contenido publicó un video en el que mostró su currículum y se le olvidó tachar su móvil.

Unas horas después, un seguidor le avisó y borró el video. «Estuve pensando, ¿hay alguna forma de saber si alguien ha publicado tu teléfono en Internet?», cuenta. Y sí, existe. Habrá que acceder a la web de Trend Micro, introducir el número de teléfono y verificarlo con el código que recibirás por SMS. A continuación, la web te dirá si aparecen tus datos sin tu autorización.

Por su parte, la criminóloga y experta en ciberseguridad recomienda la herramienta Have I Been Pwned. Introduces tu correo electrónico y «si no ha sido filtrado, aparecerá en verde; si ha sido comprometido, te aparecerá en rojo», explica. También se indicará en qué páginas web o aplicaciones ha sido filtrado tu correo electrónico.

¿Qué hacer si tus datos han sido filtrados? 1.Cambia tus contraseñas inmediatamente en todas las aplicaciones o páginas comprometidas. Asegúrate de usar contraseñas únicas y robustas. 2.Activa la autenticación de dos factores (2FA) en todas tus cuentas para mayor seguridad.

¿Qué tienes que hacer si se ha filtrado? «Tendremos que ir a todas las páginas web y las aplicaciones donde se ha visto comprometido nuestro correo y cambiar nuestra contraseña, poniendo una contraseña única y robusta. Y segundo, tendremos que activar el doble factor de autenticación en todas estas cuentas para evitar que puedan acceder a ellas», añade la experta.