E.C.

Netflix cae en bolsa tras una campaña de Elon Musk por una serie infantil con personajes trans

«Nunca recibirás ni un centavo de mi dinero», ha escrito el magnate en redes sociales

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:20

Comenta

La guerra cultural de Elon Musk contra la ideología woke ha encontrado en las últimas horas una nueva diana. El magnate ha pedido en su ... cuenta de X la cancelación masiva de las suscripciones a Netflix por «promover la ideología trans» entre los niños, ha escrito en su cuenta de X, donde cuenta con 226 millones de seguidores. Las consecuencias se han dejado sentir de inmediato: la popular plataforma de streaming ha perdido un 2% de su valoración en bolsa.

