Netflix cae en bolsa tras una campaña de Elon Musk por una serie infantil con personajes trans

La guerra cultural de Elon Musk contra la ideología woke ha encontrado en las últimas horas una nueva diana. El magnate ha pedido en su ... cuenta de X la cancelación masiva de las suscripciones a Netflix por «promover la ideología trans» entre los niños, ha escrito en su cuenta de X, donde cuenta con 226 millones de seguidores. Las consecuencias se han dejado sentir de inmediato: la popular plataforma de streaming ha perdido un 2% de su valoración en bolsa.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Las críticas de Musk se centran en una serie infantil llamada 'Dead End: El parque del terror'. Estrenada en junio de 2022, cuenta la historia de Barney y Norma, dos adolescentes que trabajan en una casa embrujada dentro de un parque temático. Ayudados de un perro parlante llamado Pugsley, luchan por salvar al mundo de un apocalipsis sobrenatural. Tras 20 episodios repartidos en dos temporadas, la plataforma decidió cancelarla en enero de 2023.

Lo que ha soliviantado al segundo hombre más rico del mundo -Larry Ellison, el cofundador de Oracle, le ha superado recientemente en la clasificación de potentados a nivel mundial- es que Barney es un joven trans. «Cancelen Netflix por la salud de sus hijos», insistió Musk. El magnate culpa de hecho a la ideología woke de la decisión que tomó Xabier Alexander, uno de sus 14 hijos, de cambiarse de sexo y pasar a llamarse Vivian. Tomó la decisión a los 18 años -cuando lo permiten las leyes de California- al tiempo que renunciaba al apellido de su padre. «Yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico de ninguna manera», aseguró la joven, de 20 años.

«Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke», ha llegado a afirmar el fundador de Tesla y Space X. «Necesitamos un sistema que priorice el bienestar de los niños por encima de las agendas ideológicas», ha insistido en una batalla compartida con Donald Trump, que prometió poner fin a la «locura transgénero» desde el primer día de su gobierno.

El asesinato de Charlie Kirk

Musk ha empleado un segundo argumento para justificar su campaña contra Netflix. Las redes acusaron a Hamish Steele, director de 'Dead End: El parque del terror', de «celebrar» la muerte de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre. «Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si le das trabajo a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve argumentos pro-trans entre mis hijos... NUNCA recibirás ni un centavo de mi dinero», concluyó el multimillonario.

Las comentarios sobre Kirk costaron la cancelación momentanea del programa del popular humorista Jimmy Kimmel. «Tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa, en un momento emocional para nuestro país», se justificó Disney tras ceder ante las presiones de los sectores más conservadores del país. Finalmente la cadena rectificó. El espacio, con más de 20 años en antena, volvió cuadruplicando su audiencia.