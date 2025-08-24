Mercadona resuelve las dudas de los clientes: el límite de pago en efectivo y las monedas que acepta por compra La compañía valenciana responde a algunos de los interrogantes de sus compradores

Marina León Domingo, 24 de agosto 2025, 11:16 Comenta Compartir

Mercadona ha resuelto las dudas de los clientes sobre las formas de pago en efectivo en sus supermercados. Algunos de sus compradores quieren saber cuál es el límite de pago en efectivo para pagar en las tiendas. «Por Ley no podemos aceptar pagos en efectivo de más de 999,99 euros», responden desde la cadena valenciana. «Si el importe de tu compra es superior, debes pagar la totalidad de tu compra con tarjeta», añaden.

Por otro lado, los clientes de Mercadona quieren saber cuál es el número máximo de monedas con el que pueden pagar una compra. «Aceptamos hasta 50 monedas por cada pago. Las monedas pueden ser de igual o diferente valor», explican desde la compañía de Juan Roig. «aceptamos cualquier tarjeta bancaria que lleve el símbolo de Visa, Mastercard o Maestro». La empresa advierte que, sin embargo, no admite los pagos en sus supermercados con las tarjetas American Express.

Así, la empresa insiste en que no admite el pago en sus tiendas con tarjetas Ticket Restaurante ni Cheque Gourmet ya que, recuerda, «solo está permitido su uso en establecimientos de hostelería». Ante los últimos bulos que han circulado sobre sorteos, descuentos o promociones por parte de la compañía, desde Mercadona explican que no organizan ningún tipo de promoción o sorteo, «ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización», subrayan e insisten en que «no facilites tus datos personales o bancarios ni realices ningún pago».

Temas

Supermercados

Mercadona

Audiencias