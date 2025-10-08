El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre

Mercadona lanza sus esperados calendarios de adviento 2025: por menos de 15 euros

Uno de los formatos, con un diseño inspirado en un buzón navideño, reúne 16 productos de maquillaje y cuidado facial

Marina León

Marina León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:26

Comenta

La temporada navideña ha llegado a los supermercados. Además de los habituales turrones, que ya se pueden ver en las estanterías de todos los establecimientos, Mercadona ya cuenta con su popular calendario de adviento con productos de belleza. Este artículo, bautizado como Mail Post Deliplus, es uno de los más demandados por los clientes del supermercado valenciano cada Navidad. Tiene un precio de 12,50 euros y reúne 16 productos de maquillaje y cuidado facial.

@aroainiestaodena CALENDARIO DE MERCADONA 2025 🤭✨ #mercadona #calendariodeadviento #calendariodeadvientomercadona #viral #fyp ♬ sonido original - Aroa Iniesta Odena

Con un diseño inspirado en un buzón navideño, la edición limitada destaca tanto por su estética como por la amplia selección de cosméticos que incluye. Cuenta con un iluminador líquido, bronceador en barra, labiales, sombras y colorete, entre otros productos. También está disponible otro calendario de adviento en formato maletín con 24 sorpresas imprescindibles de maquillaje entre las que destaca una prebase de sombras de ojos, un colorete en stick y un neceser. Tiene un precio de 25 euros.

@quechollotia ✨ Calendarios de Adviento Mercadona 2025 ¡ya están aquí! ✨ 📦 Este año Mercadona nos trae 3 opciones diferentes para esperar la Navidad: 🎄 Calendario 24 días → 25€ 🎄 Calendario 12 días → 13,50€ 🎄 Lote perfumes (12 minis) → 26€ 🛒 Si te llevas los 3 → 64,50€ en total 💖 En mi canal de Telegram quechollotia (todo junto) os aviso también de muestras gratis y de más novedades de chollos para que no se os escape nada. 👉 Sígueme para más chollooos y no perderte lo nuevo. #Chollo #Chollos #quechollotia ♬ sonido original - Que Chollo Tía 🩷

Numerosas influencers se han acercado ya a su Mercadona más cercano para descubrir estos nuevos productos. «De los mejores calendarios low cost que he abierto», asegura Aroa Iniesta, quien también aplaude el diseño en forma de buzón. «Me parece tan bonito que ya solo por la decoración merece la pena», comenta.

En cuanto a la segunda opción, la del maletín, la creadora de contenido ha querido hacer algún apunte. «Me encantan muchos de los productos, pero es cierto que han puesto muchos extras. Merece más la pena el de 12 días», afirma.

