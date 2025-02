Investigan a la exabadesa del monasterio de Belorado por vender varios lingotes de oro y cobrar 130.000 euros

Varios lingotes de oro, uno de ellos de un tamaño considerable, y una moneda americana histórica de gran valor. Este es la venta que, a título personal, habría hecho la exabadesa del monasterio de Belorado, sor Isabel de la Trinidad en un establecimiento especializado de ... Burgos, según publica este martes Diario de Burgos. La Policía Nacional investiga la operación, por la que la ex religiosa, de nombre Laura García de Viedma, habría recibido 130.000 euros. La noticia sale a la luz pocas horas después de que un informe de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial haya determinado que la situación de sus ex compañeras en el ya famoso monasterio burgalés es de «vulnerabilidad»

La venta de oro, con un peso total de 1,7 kilos, supone el enésimo capítulo relacionado con el cisma de las religiosas, desatado hace casi nueve meses. Los agentes tratan de averiguar la procedencia del metal precioso y si procede de operaciones especulativas de compraventa o si tiene origen en un posible achatarramiento y posterior fundición de distintos bienes como joyas que hubieran podido ser donadas.

Mientras se dilucida de dónde viene, las autoridades han ordenado inmovilizar el botín que permanece custodiado en la tienda donde se efectuó la venta. Según desvela el mismo medio, «existe constancia de que en 2020 las exmonjas invirtieron una cantidad que podría rondar los 34.000 euros en este metal precioso a modo especulativo».

El montante que se habría embolsado la exabadesa contrasta con la situación de penuria que dicen vivir sus antiguas compañeras de retiro. Una operación inmobiliaria desató el conflicto que las llevó a ser excomulgadas y puso en marcha una serie de episodios enloquecidos que incluyen dos peculiares obispos: primero, el pomposo y residente en Bilbao Pablo de Rojas -acompañado por el sacerdote y excoctelero José Ceacero-; y al actual 'obispo' Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, uno de los líderes de la corriente sedevacantista, a la que se han adscrito las monjas cismáticas. La falta de fondos hasta las habría llevado a publicar un cedé de cantos franciscanos para pagar sus deudas. Y hace pocos días lanzaron una campaña en busca de apoyos en change.org.

El pasado mes de septiembre, el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, en nombre de la Comisión que preside, interpuso una demanda de desahucio contra ellas. Y es en el marco de esa denuncia en el que ha salido a la luz un informe de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Burgos que determina que la situación de las monjas cismáticas es de «vulnerabilidad». Este tipo de informes es preceptivo para determinar las condiciones del desahucio y qué pasos ha de dar el Juzgado de Briviesca.

Así lo ha informado el portavoz de las bretoneras, Francisco Canals, en un comunicado emitido en la mañana de este lunes. En el mes de julio pasado las mismas exclarisas publicaron en su canal habitual de comunicación, Instagram, una historia en la que revelaban que la Diputación de Burgos había iniciado los trámites para evaluar la «vulnerabilidad» de la lideresa y exabadesa del convento, Laura García de Viedma, y de la comunidad de excomulgadas, como un trámite previo al proceso de desahucio.

Desde el Arzobispado de Burgos confirmaron ese inicio de la tramitación, dado que «esa cita forma parte de los trámites previos necesarios antes de interponer una demanda de desahucio». Con todos los pronunciamientos, el Arzobispado presentó hace unos meses la demanda correspondiente.

Así, el Servicio de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos recibía en el mes de julio una notificación para que estudiase si existía vulnerabilidad social de las exreligiosas del Monasterio de Bretonera de Belorado. La primera citación, que no pudo completarse al no querer someterse a este trámite las exclarisas, se produjo en el mes de julio cuando el Departamento de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Burgos llevó a cabo la petición de los informes sobre vulnerabilidad económica. A la primera cita no acudieron las religiosas, con lo que el primer informe de Bienestar Social resultó negativo. Este trámite va a retrasar el posible lanzamiento que estaba previsto para el 23 de enero y que fue suspendido porque tampoco hubo posibilidad de celebrarse el juicio que estaba fijado para el 19 de diciembre. Con todas estas nuevas circunstancias, la realidad es que este asunto se dilatará durante muchos meses, un tiempo durante el que el Arzobispado de Burgos y la Federación de Clarisas de Aranzazu, seguirán asumiento los gastos de convento.