A dos horas de una semana extra por paternidad: «¡Sabía que no llegábamos!» Gorka y Vanesa posan con Maialen. / E. C. Desde este jueves los padres tienen cinco semanas de permiso. Se aplicó a partir de la medianoche EIDER BURGOS Viernes, 6 julio 2018, 01:45

«Las enfermeras nos decían: '¡Así que esta semana todos querían esperar un poco más!'». Vanesa Ramos y Gorka Hule fueron padres el pasado miércoles. Maialen, su segunda hija, nació alrededor de las diez de la noche. Gorka tendrá ahora cuatro semanas para estar con la bebé antes de volver al trabajo; si el parto se hubiera retrasado dos horas más, disfrutaría de cinco.

Desde la medianoche del miércoles al jueves, los nuevos padres gozan de una pequeña extensión de su permiso de paternidad: de cuatro a cinco semanas, con lo que se intenta dar un paso en la crianza igualitaria. La medida, sin embargo, no tiene carácter retroactivo, así que algunos rezaban esta semana por conocer a su vástago a final de semana. «Mis amigos me enviaron por Whatsapp la noticia de EL CORREO, y ya les dije: 'No llegamos'», comenta este aita de Muskiz, que en el área de Maternidad del Hospital de Cruces sostiene a su pequeña. Maialen tiene menos de un día de un vida, pero ya abre sus ojos grises. En la habitación descansa su mujer, Vanesa, que tuvo un parto «rápido, pero no fácil» y le acompañan la amama, una amiga y el padrino de la criatura, Richard. Juguetea por allí el que desde el miércoles es hermano mayor, Mikel, de 5 años, «contento» de tener una hermanita.

Gorka hubiera agradecido disfrutar de esa semana extra con su niña y la familia. «Seguro que se nota mucho, viene bien estar todos en casa y sobre todo es una ayuda para la amatxu», reconoce. Ellos disfrutarán de una ayuda del Gobierno vasco de 900 euros anuales por segundo hijo. Aunque el Ejecutivo prepara una reforma que ampliará el periodo a tres años, Gorka lo ve insuficiente: «Si de verdad quieren fomentar la natalidad, que mejoren las partidas», reclama. «Lo que dan no es nada comparado con otros países».

Daniel y Alazne, que se estrenan mañana.

«Toda ayuda no está de más, pero supongo que el pastel da de sí lo que da», reflexiona Daniel Juarros. Casado con Alazne Vilés desde hace cinco años, les quedan horas para dar el siguiente paso y ser padres primerizos. Se llamará Danel y «también será el primer bebé de los abuelos por las dos partes». Le esperaban el próximo 14 de julio, pero un problema en la placenta les ha obligado a adelantar la fecha: será mañana, en Cruces, donde tienen cita a primera hora para la cesárea.

Cinco semanas cortas

Tras la intervención, él ya podrá pasar cinco semanas de excedencia en lugar de cuatro. «Se agradece. Ya es un cambio de vida, si encima hay cirugía de por medio... Porque la recuperación de Alazne ahora será más lenta», explica este santurtziarra. «Claro que estamos nerviosos, pero son unos nervios distintos, de ilusión. ¡Creo que de toda la familia, nosotros somos los que estamos más tranquilos!».

Recuerda Daniel la alegría del momento en el que supo que llegaría al permiso extendido: «Luego hemos hablado con amigos que ya han sido padres... ¡y puede que se nos hagan cortas!», exclama. «Es una semana de más que le viene bien sobre todo a la madre, ya que luego le dejas a ella sola con todo».

Los permisos En 2022 El Gobierno central ha ampliado el permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas. El Ejecutivo vasco, además, otorgará desde el año que viene otras 12 semanas en forma de excedencia retribuida. Primero, a padres con hijos; a partir de 2022, también a primerizos.

Por este y otros motivos como la equiparación de oportunidades en el mundo laboral, la crianza igualitaria ha pasado a ser uno de los temas estrella de la agenda política. También en el Gobierno vasco, que planea lanzar una ayuda única en España: a partir del año que viene financiará 12 semanas extra de permiso, bajo la figura de una excedencia retribuida, hasta llegar a un total de 16. La medida empezará a aplicarse a padres que ya tienen hijos y se extenderá a los primerizos a partir de 2022.

En la actualidad, Euskadi invierte 35,7 millones en ayudas a la conciliación. El próximo año, con la aplicación del nuevo permiso, está previsto un desembolso de 55,4 millones de euros. En 2022, se elevará a 83 millones.