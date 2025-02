La frustrante entrega de una repartidora de Correos de Bilbao: «Un chalé tan grande como el de Paris Hilton...»

Gabriel Cuesta Lunes, 24 de febrero 2025, 20:48 Comenta Compartir

Alba Mateo es una cartera de Correos que acostumbra a compartir con sus más de dos mil seguidores en TikTok sus experiencias laborales en Bilbao. La última, la frustrante entrega en un chalet a las nueve de la noche. Lo que parecía una entrega sencilla, acabó siendo una importante pérdida de un tiempo precioso para realizar su reparto.

Al tocar el timbre, Alba no obtuvo respuesta. Lo que sí escuchó al rato es una «voz angelical» desde la ventana que se ofrecía a recoger el paquete. Y después, una segunda desde el garaje que parecía tratarse del mismo pequeño. «Entiendo que hay que tener en cuenta para infinidad de cosas de la vida, pero para estas cosas necesito un adulto», se resignaba Mateo.

La casa de entrega, ironizaba con cierto recochineo la repartidora, «un chalet tan grande como la casa de Paris Hilton como mínimo». ¿En qué se basa? «En el tiempo que tardaron en salir». Por fin, se asoma un adulto a la ventana. La receptora del paquete. Y empieza a darle los datos, pero de golpe se frena. «Espera, que ahora baja mi marido», le pide.

Es ahí cuando la profesional de reparto estalla. «Si me estás dando el DNI, termina de darlo. Así, cuando baje tu marido, le doy el paquete y me largo a casa», desgranaba a sus seguidores muy indignada. Y remataba: «No sabéis el tiempo que hacen perder los niños porque les hace gracia el telefonillo. A las nueve de la noche, que salgan los adultos, pero no me hagáis perder el tiempo».