Un experto prueba el nuevo café para llevar de Mercadona y esta es su valoración

Mercadona ha incorporado a sus supermercados un nuevo servicio para sus clientes que tiene como protagonista uno de los productos estrella en cualquier hogar u oficina: el café. Así, en varios establecimientos de la cadena valenciana se pueden ver las nuevas máquinas de café recién molido para llevar.

Max Pagès (@cafemaxpag.es), un experto del sector que comparte con sus seguidores métodos de preparación y distintos tipos de café, ha querido probarlo y ofrecer su valoración. «He ido al Mercadona probar el café que tienen en las máquinas súper automáticas. Vemos un café seguramente arábica, con un tueste bastante decente, pensaba que sería peor», señala al inicio del video.

«Hay dos tolvas: una para el café normal y otra para el descafeinado. Es una máquina súper automática gigante que muele al momento. El café cuesta 1,20 euros aproximadamente, que no está nada mal de precio, y te lo sirven en un vaso de cartón», explica y añade que hay diversos tipos. cortado, solo, con leche o capuchino.

Llega el momento de probarlo. «No está malo del todo, honestamente pensaba que iba a ser mucho peor. Tiene como un intento al principio de acidez, que eso es bueno, pero hay una nota un poco química y queda muy pesado en boca, muy amargo. Con tonos muy amaderados, humo, ceniza...», añade. «El tueste es ligeramente alto, pero no tan alto como yo imaginaba», indica. En cuanto a si es un café disfrutable o no, el experto considera que «si se toma solo no. Con un poco de leche quizá sea aceptable», apunta y le da una nota de cuatro sobre diez. «No es tan malo como pensaba», insiste.

