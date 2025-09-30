El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Representantes de diferentes países en la visita al Harreragune de Bilbao. Gobierno vaso

Euskadi insiste en ser reconocida frontera norte migratoria tras atender a 40.000 personas en tránsito desde 2018

Pradales advierte de que Euskadi será «un poco la gota malaya» y no dejará de incidir en el reconocimiento de ese estatus

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:56

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado este martes en una entrevista radiofónica que el Gobierno vasco será «un poco la gota malaya» y no dejará de insistir en la necesidad de reconocer a Euskadi como frontera norte migratoria. Eso permitiría a Euskadi contar con «herramientas adicionales» para atender a las personas en tránsito, que, en declaraciones posteriores, la consejera Nerea Melgosa ha cifrado en «40.000» desde 2018.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha señalado en ese sentido que es «importante» dotar «desde el Gobierno estatal y desde Europa» ese estatus al País Vasco «por un tema técnico y también moral», puesto que la comunidad autónoma está «haciendo determinados deberes al Estado». La consejera ha recordado la existencia de «tres centros» en Irún en los que se asiste a quienes migran «hacia París, hacia Bruselas, hacia Alemania…» y ha apuntado que «ya es hora» de ese reconocimiento.

Melgosa ha hecho esas declaraciones en el marco de una jornada celebrada en Bilbao en la que 16 representantes de 8 países europeos están visitando diferentes recursos del Ayuntamiento y del Gobierno vasco en los que se llevan a cabo labores relacionadas con la migración y el asilo. Se trata de representantes de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suiza, Italia, Alemania y Malta, que en esta visita pretenden «compartir experiencias» con entidades y personas que trabajan en la integración en el día a día.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi insiste en ser reconocida frontera norte migratoria tras atender a 40.000 personas en tránsito desde 2018

Euskadi insiste en ser reconocida frontera norte migratoria tras atender a 40.000 personas en tránsito desde 2018