Euskadi insiste en ser reconocida frontera norte migratoria tras atender a 40.000 personas en tránsito desde 2018 Pradales advierte de que Euskadi será «un poco la gota malaya» y no dejará de incidir en el reconocimiento de ese estatus

Alba Cárcamo Martes, 30 de septiembre 2025, 14:56

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado este martes en una entrevista radiofónica que el Gobierno vasco será «un poco la gota malaya» y no dejará de insistir en la necesidad de reconocer a Euskadi como frontera norte migratoria. Eso permitiría a Euskadi contar con «herramientas adicionales» para atender a las personas en tránsito, que, en declaraciones posteriores, la consejera Nerea Melgosa ha cifrado en «40.000» desde 2018.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha señalado en ese sentido que es «importante» dotar «desde el Gobierno estatal y desde Europa» ese estatus al País Vasco «por un tema técnico y también moral», puesto que la comunidad autónoma está «haciendo determinados deberes al Estado». La consejera ha recordado la existencia de «tres centros» en Irún en los que se asiste a quienes migran «hacia París, hacia Bruselas, hacia Alemania…» y ha apuntado que «ya es hora» de ese reconocimiento.

Melgosa ha hecho esas declaraciones en el marco de una jornada celebrada en Bilbao en la que 16 representantes de 8 países europeos están visitando diferentes recursos del Ayuntamiento y del Gobierno vasco en los que se llevan a cabo labores relacionadas con la migración y el asilo. Se trata de representantes de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suiza, Italia, Alemania y Malta, que en esta visita pretenden «compartir experiencias» con entidades y personas que trabajan en la integración en el día a día.