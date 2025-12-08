Euskadi tiene más del doble de jóvenes voluntarios que hace 15 años

Dar clases de refuerzo educativo a menores vulnerables, impulsar actividades de ocio, acompañar a personas mayores que están solas, limpiar plásticos de las playas… Son ... solo algunos ejemplos de acciones de voluntariado, en las que, en algún momento de su vida, se han implicado casi la mitad de los vascos de entre 15 y 29 años (el 44,7%).

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha publicado este lunes los datos de un estudio del Observatorio Vasco de la Juventud, que encuestó a más de 2.100 personas para conocer su implicación con diferentes iniciativas de carácter social. El análisis refleja además que ascienden a un 14,9% quienes participan «actualmente» en ese tipo de tareas, «el porcentaje más elevado de la serie histórica» y más del doble que en 2008, cuando lo hacían un 6,4%.

Desde el Gobierno vasco destacan el «elevado grado de implicación» de quienes realizan estas tareas, ya que casi seis de cada diez han colaborado «al menos una vez al mes» y el 37,9%, «semanalmente». El ámbito en el que más colaboran (el 48,2%) es el dedicado a infancia y juventud, seguido por los de pobreza, cooperación al desarrollo y apoyo a personas migrantes (22,7%); cultura, patrimonio artístico y euskera (19,3%); ecología y medio ambiente (15,7 %); personas mayores (13,6 %); y personas con discapacidad (13,2 %).

Para el director de Juventud, Adrián López, es «especialmente significativo que casi la mitad de los jóvenes tengan experiencia en voluntariado», un porcentaje ligeramente superior entre las mujeres (48,4%) que entre los hombres (41,3%). «El voluntariado constituye un pilar esencial para la cohesión social y el fortalecimiento de nuestra comunidad. Es una expresión de compromiso que contribuye al fortalecimiento de los valores compartidos y a construir una comunidad inclusiva, basada en la solidaridad intergeneracional y en el respeto a la diversidad», ha subrayado.