El bulo de un Tesla vandalizado con una esvástica

Que todo lo que circula en internet no es verdad lo sabemos. Sin embargo, aquellos que difunden bulos se lo curran, y mucho, con el objetivo de que su mensaje cale. No solo en afirmaciones, también con fotos. Como en el siguiente caso. Desde hace unos días circula la imagen de un Tesla blanco en cuyo capó han pintado una esvástica roja. Para los que difunden la instantánea, el coche está estacionado en Viena y la pintada es un acto de «resistencia» contra los productos de Elonk Musk. Sin embargo, la realidad es otra. La foto no es actual, sino de noviembre de 2023, tal y como desvela el portal Newtral.es.

La imagen de este Tesla con la esvástica ha sido difundida tras el saludo con el brazo en alto que realizó Musk hace unas semanas. Un gesto que muchos interpretaron como el saludo nazi. Uno de los mensajes que se han difundido en internet dice así: «Tesla Model 3 decorado en la calle de Austria, Viena. Los actos de resistencia contra los productos y negocios de Musk aumentan en todo el mundo, especialmente en Europa. Poco a poco, el mundo va despertando al fascismo, al clasismo y al racismo de Elon Musk y Donald J. Trump».

Sin embargo, en una búsqueda realizada por Newtral en Google, la imagen de este coche con una esvástica dirige a una noticia fechada en noviembre de 2023. El peligro de los bulos es que se expanden con mucha rapidez. Hace unos días, el propio ministro de Trasportes, Óscar Puente, publicó en redes una foto falsa sobre Santiago Abascal sin saber el origen de la imagen.

