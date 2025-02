Óscar Puente utilizó una foto manipulada para cargar contra Santiago Abascal

Bruno Vergara Martes, 11 de febrero 2025, 12:44 Comenta Compartir

A Óscar Puente se la han colado. Y lo que es peor, él ha difundido el bulo. El ministro de Transportes no se lo pensó un segundo y compartió en su perfil de X, donde es muy activo, una foto en la que Santiago Abascal, que supuestamente estaba de puntillas junto a otros líderes de extrema derecha durante una convención en Madrid.

Pues bien, según publica Newtral, la foto utilizada por Puente es totalmente falsa. El líder de Vox no está de puntillas, sino que está con los dos talones en el suelo. Precisamente, Puente utilizó la instantánea para mofarse de la altura de Abascal, ligeramente más bajo que Marine Le Pen, líder del partido francés Agrupación Nacional. «Acomplejado de manual», llegó a escribir en X el ministro.

En la imagen falsa se ve que Abascal luce unos zapatos de color granate y que está de puntillas. Sin embargo, en la foto real, publicada en X de Vox Madrid el 8 de febrero por la mañana, se ve al líder de Vox con otro calzado y con los talones apoyados en el suelo.

El mensaje de Puente contra Abascal en redes fue contundente. «Barba puntiaguda para que nadie se dé cuenta de que no tiene barbilla. De puntillas porque Le Pen es más alta que él. Camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se dé cuenta de su cerebro vacío. Acomplejado de manual», escribió el ministro que, volvió a tuitear haciendo un amago de rectificación. «No me meto con su físico. Lo que subrayo es que es un farsante que trata de ocultar lo que es, y aparentar lo que no es», escribió después, sin hacer mención a la foto manipulada que utilizó.