Óscar Puente sobre Abascal: «Es un acomplejado de manual»

Óscar Puente vuelve a liarla en X. Esta vez el objetivo de sus polémicos tuits ha sido Santiago Abascal. Este sábado el líder de la extrema derecha española se reunía con sus homólogos europeos en Madrid. Un evento que no ha pasado desapercibido. Mientras muchos actores de la vida política han criticado las cosas que se han dicho en el evento, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha preferido centrarse en un pequeño detalle de la foto de grupo de los líderes de extrema derecha.

«Barba puntiaguda para que nadie se dé cuenta de que no tiene barbilla. De puntillas porque Le Pen es más alta que él. Camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se dé cuenta de su cerebro vacío. Acomplejado de manual», escribía el ministro de Transporte, acompañando la publicación de la fotografía de Abascal junto a Marie Le Pen.

Una imagen en la que se puede ver al líder de Vox de puntillas, una táctica para posar que no es la primera vez que utiliza. Los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar a la publicación; algunos de ellos reprochaban a Puente que se metiese con el físico de Abascal. «Por ese camino creo que te equivocas. Hay mil argumentos para atacar a este personaje; lo del físico sobra». Un aspecto que el ministro no tardó en aclarar con su afilado estilo: «Nota del autor para los muy cortos: No me meto con su físico. Lo que subrayo es que es un farsante que trata de ocultar lo que es, y aparentar lo que no es».

La conversación iniciada dio para mucho. Hacia el mediodía, Óscar Puente no tenía ningún reparo en jactarse de las visualizaciones de la publicación. «El tuit ya era un cañón a las 11:30. Pero ha sido despertar Abascal y los que le siguen a eso de las 15:00 y va camino de los dos millones de visualizaciones», publicaba el ministro.

Y para terminar el hilo sobre la imagen de Abascal, el ministro de Transporte finalizó arremetiendo contra todos los seguidores de Abascal: «Observo que al facherio lo que más le molesta del tuit es lo que digo en relación con su físico. No que tenga el cerebro vacío. Y si lo pensáis bien, tiene su lógica». Un día después, la publicación alcanza más de 4,5 millones de visualizaciones.