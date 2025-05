«El sistema actual no garantiza el desarrollo educativo de los inmigrantes» Los extranjeros están sobrerrepresentados en la FP Inicial y grado medio y llegan menos a Bachiller, FP Superior y Universidad

Acoger e integrar al alumnado extranjero se antoja fundamental porque es un colectivo cuyo peso ha crecido en poco tiempo (en 2015 eran el 6,6% del sistema y ahora son el 10%); y va a ir a más, toda vez que uno de cada tres nacimientos en Euskadi es de madre foránea. Los datos revelan que el éxito académico de este colectivo está lejos de ser una realidad.

No es algo exclusivo del País Vasco, pero las diferencias aquí son mucho más abultadas. En el último informe PISA, los extranjeros radicados en Euskadi, la comunidad que más dinero invierte por alumno, no sólo obtuvieron los peores resultados de España, salvo Ceuta y Melilla; es que la brecha con los autóctonos fue la más alta del país en Matemáticas y Lectura y de las más altas en Ciencias. Los resultados de los inmigrantes de segunda generación son mejores pero continúan siendo pobres.

¿Qué dificultades encuentran estos alumnos? La socióloga Mónica Quiroz ha estudiado el tema. De origen peruano, lleva 19 años afincada en Euskadi y en 2023 coordinó el informe 'Situación de desventaja académica del alumnado de origen inmigrante', junto con Ideasur, la Asociación de Mujeres Saharauis en el País Vasco y la Asociación de Mujeres Hegoak eta Sustraiak. Fue un trabajo de campo realizado en Gernika sobre una población escolar de unos 400 alumnos. Participaron más de 60 familias de origen migrante de la zona, la mayoría con hijos nacidos aquí. Son los «nuevos vascos».

«Una de las condiciones que más está afectando a nuestro colectivo tiene que ver con la diferencia entre el nivel de euskera que se requiere y el que logran», señala el estudio. Es algo en lo que coincide la propia comunidad educativa. Según un informe de Educación, ocho de cada diez equipos directivos opinan que la diferencia lingüística es el elemento «que más afecta a la integración» (no el único) y el que «mayores dificultades genera en la dinámica educativa».

Las familias que participaron en el estudio consideran que aprender euskera mientras el resto de asignaturas se imparten en esta lengua supone un esfuerzo «titánico». «La mayoría no terminan de aprender el idioma ni la materia», afirma Quiroz. «Los centros dicen que los recursos no son suficientes, Educación dice que sí. Hace falta un diálogo sincero porque el sistema educativo no está garantizando su desarrollo escolar».

Los profesores de refuerzo lingüístico acompañan durante dos cursos a los estudiantes, un tiempo «insuficiente». Los euskaltegis son para mayores de 16 años. Y no todas las familias se pueden permitir clases particulares. «Hay una necesidad urgente de un debate para conciliar los derechos lingüísticos con el derecho humano a la educación en su amplitud», opina esta socióloga. «A la larga, es una bomba social».

Los retos del modelo D

Según los informes de Educación, los resultados del alumnado de origen extranjero empeoran a lo largo de su escolarización. Y eso deriva en que estén sobrerrepresentados en la FP Inicial y los grados medios, pero infrarrepresentados en Bachillerato, FP superior y la Universidad. «¿Por qué tiene que existir una diferencia en el derecho a soñar? ¿Dónde está la equidad?», se cuestiona Quiroz.

El reto es enorme. Un informe de Ikuspegi de 2022 con datos de la encuesta EPIE a población extranjera mayor de 16 años señalaba lo siguiente: «Resulta preocupante el bajo nivel de estudios alcanzado por el alumnado que ha pasado por el modelo D. El 42,7% se quedó en los estudios obligatorios, el 70,6% llegó a alcanzar como mucho los secundarios, pero solo el 5,3% finalizó estudios universitarios. Valores todos ellos muy inferiores a los obtenidos especialmente por el alumnado del modelo A, pero también los del B». El Ararteko ha mostrado su preocupación por este asunto.

Quienes estudiaron en modelo D alcanzaron un mayor conocimiento de euskera y se relacionaron más con la población autóctona. Pero también es el modelo que provocó «un mayor grado de deseos truncados o frustrados». «La educación debe garantizar el desarrollo del máximo potencial de una persona, y no está sucediendo», afirma Quiroz. Por todo ello, las asociaciones urgen a las autoridades, instituciones, estamentos políticos y facultades de Educación a abordar el problema.