Pradales presiona a los sindicatos: «¿De verdad mejoramos la educación a golpe de huelga?»

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha dirigido este viernes a los sindicatos de la escuela pública para pedirles «responsabilidad» y «voluntad para negociar sin líneas ... rojas». «¿De verdad mejoramos los resultados del alumnado a golpe de huelga, paralizando la educación pública en un momento trascendental del curso?», se ha cuestionado, durante el pleno de control en el Parlamento vasco.

Las palabras de Pradales llegan apenas un par de horas antes de que Educación y los sindicatos vuelvan a reunirse en Vitoria para tratar de desbloquear la negociación del nuevo convenio y evitar los cinco días de huelga convocados para la próxima semana. Aspectos como la subida salarial, la reducción de horas por jubilación o el incremento de recursos para gestionar la diversidad de las aulas, entre otros, centran las conversaciones.

«Pongamos en el centro de la negociación la mejora de la escuela pública vasca y no otros objetivos», ha insistido . «Hasta las ocho de la mañana del lunes es posible el acuerdo. Mejor lograrlo hoy que mañana, pero no va a ser por no intentarlo hasta el último momento», ha añadido, tras pedir una «reflexión» sobre las «consecuencias» de los paros en los estudiantes.

El lehendakari ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta planteada por el portavoz de EH Bildu. Pello Otxandiano ha interpelado al mandatario por la situación actual de la educación vasca. «El sistema está tensionado», ha señalado el líder soberanista. «La caída en el número de nacimientos, la llegada de alumnado inmigrante, la enseñanza del euskera, la segregación, la renovación del mapa escolar... Son procesos complejos que necesitan consensos», ha subrayado.

Esta semana se ha reunido por primera vez en dos años la comisión de seguimiento del pacto educativo, el documento que puso las bases para la Ley de Educación. EH Bildu lleva tiempo reclamando que se recupere el consenso y el trabajo común que permitió alumbrar aquel acuerdo. El momento que atraviesa la educación vasca «no se puede gestionar de manera vertical», ha reprochado Otxandiano.

En su respuesta, Pradales ha reconocido que el sistema se enfrenta a retos «profundos y complejos». «Nuestro objetivo es mejorar los resultados, nos lo exige la sociedad y nos lo exigimos nosotros mismos», ha afirmado. Y ha citado como ejemplo de consensos los acuerdos alcanzados para renovar los convenios en Haurreskolak, educación especial y personal de cocina y limpieza. También ha mencionado como parte de la hoja de ruta del Gobierno el plan estratégico de la escuela pública, que el departamento lleva meses elaborando y del que no se conocen grandes detalles, más allá de que contempla una inversión en infraestructuras por valor de 750 millones de euros.