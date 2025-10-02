El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ugedo, a la derecha, moderó el pasado noviembre el debate que se celebró entre los candidatos a rector, Joxerramon Bengoetxea y Eva Ferreira. Maika Salguero

Iñigo Ugedo, reelegido presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU

El nuevo equipo ha presentado un programa «centrado en la participación estudiantil, la transparencia institucional y la mejora de la vida universitaria»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:22

El Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU ha celebrado elecciones a la Presidencia, en las que el equipo encabezado por Iñigo Ugedo Vicario ha sido elegido. De esta manera, Ugedo repite en el cargo, que ha desempeñado durante el último año y medio. Su candidatura es la única que se ha presentado a los comicios.

El nuevo equipo, compuesto por diez estudiantes de los tres campus, ha presentado un programa «con ejes estratégicos centrados en la participación estudiantil, la transparencia institucional y la mejora de la vida universitaria», según destaca en un comunicado. Sin embargo, su «prioridad inmediata» estará en la agenda política universitaria.

Destaca, desde esta perspectiva, la nueva Ley Vasca de Universidades, que el Gobierno vasco prevé aprobar esta legislatura para sustituir a la actual normativa, que data de 2004. Para ello, el nuevo equipo estudiantil realizará una ronda de contactos con los principales partidos políticos «para garantizar que se tengan en cuenta las demandas del sector más afectado por la reforma: el estudiantado».

En cuanto a la reforma de los Estatutos de la universidad, el Consejo participará en todas las fases del proceso, desde el borrador hasta la aprobación final, buscando un consenso amplio con el estudiantado, sindicatos y organizaciones sociales, con el fin de asegurar que se recojan las necesidades del estudiantado y que el resultado refleje un amplio consenso.

Comisión Permanente

El equipo, por otro lado, trabajará con sindicatos y otros colectivos estudiantiles en una posición conjunta frente a los retos de financiación, tasas y condiciones del estudiantado. Además, estudiará la situación actual de las becas universitarias y defenderá medidas que aseguren mayor equidad en el acceso y la permanencia en la Universidad pública. El nuevo Consejo de Estudiantes ya tiene programada una primera reunión de trabajo con el equipo rectoral el próximo 8 de octubre, con el objetivo de abrir «una etapa de diálogo y colaboración».

Además de la Presidencia, también se ha elegido a la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes. Sus nuevos miembros son Saioa Jiménez San Martín, June Garmendia Duarte, Inés Arasco Sánchez, Haitz Gaztelurrutia Simón, Aner Ganzarain Galdos e Irati Anda Núñez. Ugedo moderó el pasado mes de noviembre el debate que se celebró entre los candidatos a rector, Joxerramon Bengoetxea, que se proclamó vencedor de las elecciones con un amplio respaldo de la comunidad educativa; y la entonces mandataria, Eva Ferreira.

