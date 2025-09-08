El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se exige una longitud de pelo de 30 centímetros como mínimo para la donación. Adobe Stock

Donar pelo, el corte más solidario

Peluquerías de Bilbao colaboran en la donación para pacientes de 'quimio' que no pueden costearse una peluca

Juncal Munduate

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:00

Bilbao y Málaga están unidas por una causa especial: la donación de pelo a personas que están pasando por un tratamiento de quimioterapia. En la ... capital de la Costa del Sol se ubica el taller de Mechones Solidarios, una iniciativa que lleva 13 años recibiendo melenas de todos los rincones del país para hacer pelucas personalizadas a pacientes de cáncer -en su mayoría mujeres- sin recursos económicos. «La caída del cabello es una de las peores consecuencias de la 'quimio', es el momento en el que el cáncer deja de ser un problema personal y pasa a convertirse en algo público», explican desde el área de trabajo social de la organización.

Donar pelo, el corte más solidario