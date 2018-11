La filtración de exámenes en la OPE se lleva por delante a la directora de Osakidetza María Jesús Múgica, durante una rueda de prensa. María Jesús Múgica presenta su dimisión y el Servicio Vasco de Salud nombra a Juan Luis Diego, asesor del lehendakari, su sustituto MARÍA JOSÉ CARRERO Jueves, 15 noviembre 2018, 18:19

María Jesús Múgica ya no es la directora del Servicio Vasco de Salud. La filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza ha forzado su dimisión. El consejo de administración de la empresa pública se ha reunido esta tarde de forma extraordinaria y ha aceptado su renuncia. Su sustituto es Juan Luis Diego, una persona del círculo más próximo al lehendakari, Iñigo Urkullu.

En una escueta nota, el Departamento vasco de Salud señala que acepta la renuncia de Múgica e informa del nombramiento. En ningún momento se refiere a los motivos de un cese que está directamente relacionado con la filtración de exámenes en algunas categorías médicas de la OPE, lo que ha obligado a anular las oposiciones de las especialidades de Anestesia, Cardiología y Angiología, cuyas pruebas tendrán que repetirse . La hasta esta tarde responsable de la mayor empresa de Euskadi -la plantilla estructural de Osakidetza supera las 26.000 personas- deja el cargo solo dos días después de que el principal partido de oposición, EH Bildu, y el PP, grupo que le facilita la mayoría al Gobierno PNV-PSE, pidiera su cabeza. Tanto la abertzale Rebeka Ubera, como la popular Laura Garrido advirtieron el lunes al consejero de Salud, Jon Darpón, que sus formaciones no estaban dispuestas a pasar la página del escándalo de la OPE si no se asumían responsabilidades políticas.

El martes cumplieron su advertencia. Los dos partidos coincidieron en reclamar la 'cabeza' de Múgica. Esta era la condición que el partido de Alfonso Alonso ponía para no respaldar la apertura de una comisión de investigación en la Cámara vasca. Menos de 24 horas después, registró una iniciativa en el Parlamento vasco pidiendo su cese. La iniciativa tenía que debatirse en el pleno de la Cámara y todo indicaba que iba a resultar aprobada, ya que Bildu estaba planteando lo mismo y Elkarrekin Podemos venía exigiendo a Iñigo Urkullu la destitución del propio consejero. Ante esta situación, María Jesús Múgica ha optado por dejar el cargo.

Medios próximos al consejero Darpón aseguran que no ha sido cesada, que ha sido ella quien ha optado por irse «porque no quiere que la gestión de la OPE condicione políticamente a Osakidetza, al Departamento de Salud y al Gobierno vasco». Es más, en la nota que se informa del recambio, no solo se agradece la labor de esta licenciada en Derecho, funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración Pública de Euskadi y con una larga trayectoria en el sistema sanitario público vasco, sino que se destaca su labor en los casi dos años que ha estado al frente de la Sanidad vasca.

Persona de confianza de Urkullu

Sobre su sustituto, Osakidetza se limita a señalar que Juan Luis Diego Casals es licenciado en Derecho por la Facultad de Deusto en la especialidad de Economía, diplomado en Estudios europeos y que tiene una amplia experiencia en la Administración pública a lo largo de su carrera profesional. En la actualidad, es director de Coordinación de la Secretaria de Presidencia del Gobierno vasco. Es decir, se trata de una persona de la máxima confianza del lehendakari y trabajaba hasta ahora en su círculo más próximo.

Esta circunstancia pone de manifiesto la enorme preocupación que polémico devenir de la OPE ha generado en la Lehendakaritza. Salud es el departamento 'estrella' del Gobierno vasco. Se lleva uno de cada tres euros de los Presupuestos Generales de Euskadi. En sus casi seis años como lehendakari, Urkullu ha puesto de manifiesto su interés por este área acudiendo a cada una de las inauguraciones que han tenido lugar, desde hospitales a centros de salud o resonancias magnéticas.