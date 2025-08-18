La dieta con la que el chef José Andrés ha perdido 14 kilos en tan solo 21 días En una charla con el humorista Tom Segura, autor del podcast 'Tom Talks', el cocinero explicó que ha controlado su peso y disfruta de un mayor bienestar

Rochell De Oro Lunes, 18 de agosto 2025, 17:58 Comenta Compartir

La operación bikini sigue siendo es una de las principales preocupaciones durante la temporada estival. El chef y fundador de la ONG World Central Kitchen, José Andrés, ha revelado la dieta con la que logró alcanzar el objetivo y perder algunos kilos.

En una charla con el humorista Tom Segura, autor del podcast 'Tom Talks', el cocinero explicó que el ayuno intermitente le ha permitido controlar su peso y disfrutar de un mayor bienestar.

El asturiano, firme defensor de la dieta mediterránea, considera el ayuno un gran aliado para adelgazar. «Comía 300 calorías al día, con algunas sopas ligeras o verduras», explica el cocinero de 56 años, dejando claro que se trata de una restricción muy controlada y consciente.

Por ello, resalta la importancia de llevarlo a cabo bajo la supervisión de un profesional, para evitar posibles efectos negativos en la salud. «No sientes ningún tipo de dolor en ninguna parte de tu cuerpo», indica en la entrevista el popular chef, quien asegura que siente como si sus músculos le dijeran que tienen más fuerza que nunca. «Te sientes increíble, te sientes lleno de energía», afirma José Andrés, que añade una reflexión final: «El día que rompes el ayuno, no tienes ganas de comer».

Temas

Cocineros

Audiencias