Controlados los dos incendios que devoraban Zamora y León, pero otros fuegos no dan tregua

La buena noticia es que los dispositivos de emergencias lograron controlar hoy los dos grandes incendios forestales que durante la semana abrasaron buena parte de ... Zamora y León y obligaron a rescatar a miles de vecinos. La mala, que el fuego sigue desbocado en Galicia, sobre todo en Orense, desde donde las llamas han saltado el límite provincial y ya amenazan pueblos de la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados.

Es el resumen del décimo tercer día de la interminable ola de calor en la que vivimos y de la sexta jornada de la avalancha de incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península.

El fuego mantiene expulsados de sus pueblos al menos a 2.500 vecinos de Zamora, León y Palencia y se ha encargado de dificultar aún más la operación salida del puente de agosto. Las llamas y el humo han obligado a cortar doce carreteras, entre ellas la N-630 entre las poblaciones cacereñas de Aldeanueva y Plasencia, y forzado a Renfe y Adif a suspender desde el jueves y hasta nueva orden la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia, sin actividad entre las estaciones de Orense y Puebla de Sanabria (Zamora) debido al enorme riesgo para trenes y viajeros de los fuegos que asolan esta zona. También hubo paralizaciones temporales de trenes de media distancia en la provincia de Ávila.

Hay activos dieciséis incendios forestales de relevancia en cinco autonomías, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y Asturias. En doce de estos fuegos ha sido preciso el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con un total de 1.300 hombres en primera línea. Cuatro militares de esta unidad resultaron hoy heridos mientras luchaban contra el incendio de Yeres (León). Tres sufrieron diversas quemaduras y el cuarto una luxación en el hombro, por lo que fueron trasladados al hospital de Ponferrada.

El pronóstico para los próximos días sigue siendo pesimista, pues la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet) ha comunicado que los factores climatológicos y las altas temperaturas que configuran el riesgo extremo de incendios forestales se mantendrán al menos hasta el lunes próximo.

La mejor noticia la dio a media mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando comunicó que, tras seis días de lucha contra el fuego en el primero y cinco en el segundo, los equipos de extinción habían logrado controlar los dos grandes incendios que esta semana asolaban las provincias de Zamora y León, el de Molezuelas y el de Puercas.

El incendiario de Puercas

Se trata de sendos fuegos provocados que han arrasado un perímetro de unas 40.000 hectáreas y que en los diferentes días de actividad obligaron a desalojar más de 50 pueblos de ambas provincias y a un número superior a 8.000 vecinos. Al menos unos 5.000 de estos evacuados han podido regresar a sus casas en las últimas horas y el resto lo harán de forma escalonada. La Guardia Civil ha detenido a un agricultor de la zona como presunto autor por imprudencia del fuego de Puercas, ya que las llamas se iniciaron en una parcela donde depositaba todo tipo de residuos de forma irregular.

Los dos siniestros han causado un gran dolor, pues, además del miedo y las pérdidas materiales, el primero es el que atrapó y mató a dos voluntarios que trababan de frenar la expansión de las llamas y el segundo el que causó gravísimas quemaduras a seis vecinos de Abejera (Zamora), a quienes las llamas les cercaron después de no haber abandonado el pueblo cuando así se lo pidió la Guardia Civil, y que siguen ingresados con pronóstico grave o crítico en el hospital.

El fuego de Molezuelas, a la espera de los datos oficiales, podría convertirse en el mayor de la historia de España desde que hay registros pues la Junta de Castilla y León habla ya de una superficie quemada de unas 31.500 hectáreas y los satélites científicos europeos de Corpernicus calculan que el perímetro del fuego incluye en su interior casi 40.000 hectáreas. Ahora todo depende de la letra pequeña de los técnicos, de que establezcan cuánta superficie interior no se quemó y descuenten los terrenos agrícolas, que no pueden contarse como forestales. Hasta ahora el mayor incendio español fue el que arrasó en 2007 casi 30.000 hectáreas en Minas de Riotinto (Huelva).

La Xunta, superada

Pese a la buena noticia del control de estos macroincendios, el fuego sigue consumiendo Castilla y León, con el incendio de Yeres, el que quemó Las Médulas, activo, con el de La Alberca (Salamanca) camino de poder ser controlado, con un tercer fuego en Fasgar (comarca del Bierzo), que ha obligado a evacuar a 300 vecinos de Salientes, y con el fuego saltando desde Orense a la fronteriza comarca zamorana de Sanabria.

Los equipos de extinción también han logrado frenar el avance y estabilizar el incendio que quemó más de 500 hectáreas en Teresa de Cofrentes (Valencia) y el fuego que arrasó 5.000 hectáreas y que obligó a desalojar un pueblo en Llarena (Badajoz).

El mayor foco nacional de las llamas en este momento está en Orense, con cuatro grandes incendios aún desbocados y que el propio director general de Defensa do Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, admite que «empiezan a desbaratar a los servicios de emergencia». El más voraz este viernes era el iniciado en A Mezquita, que con múltiples focos ya ha consumido 8.000 hectáreas, y que ha pasado a la provincia de Zamora, donde avanza con dos frentes por los valles de Hermisende y de Pías, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, por lo que ha obligado a evacuar cinco pueblos de esta zona (Castromil, Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba y Porto) y a desalojar a 1.700 personas a las que se ha reubicado en alojamientos de Puebla de Sanabria.

Cifras históricas

El fuego de A Mezquita se suma en Orense al de Chandreixa, el principal, que ya ha arrasado 11.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor de la historia de Galicia, y a los de Oímbra (8.000 hectáreas) y Maceda (2.500). De hecho, Galicia, al igual que Castilla y León, va camino batir todos los récord de territorio quemado en verano por el fuego, que ayer por la mañana ya eran 31.000 hectáreas.

La mayoría de estos fuegos son provocados o fruto de negligencias e imprudencias, motivo por el que autoridades y Guardia Civil han iniciado una lucha sin cuartel contra los incendiarios, que ya ha dado los primeros frutos. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comunicó que este verano ha habido tres detenidos y 22 investigados en Galicia como autores de incendios forestales. Uno es el responsable del incendio de Oímbra, que ha provocado heridas a tres brigadistas, un agricultor de 46 años que se saltó la prohibición de usar maquinaria para desbrozar. Estos tres detenidos son parte de los 25 arrestados este verano como incendiarios en todo el país, según avanzó Interior. Blanco pidió colaboración ciudadana y aseguró que «quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune». «Vamos a llegar hasta el final en las investigaciones y quien esté detrás de estos incendios se sentará delante de la justicia», añadió.

Además de en Castilla y león y en Galicia, hay incendios de alta peligrosidad en Jarilla (Cáceres), donde se han quemado 4.500 hectáreas y ayer fue necesario confinar en sus casas a los 780 habitantes de Casas del Monte, y en Cangas de Narcea (Asturias).