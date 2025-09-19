El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y Jordi Sabaté se reunieron en 2024.

El brutal enfado de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, con Pedro Sánchez: «Me siento maltratado, decidí creerte»

Afea al presidente del Gobierno la falta de ayudas un año después de aprobar la ley ELA, aún sin financiación

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:35

Hace casi un año Jordi Sabaté, uno de los rostros más visibles de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), celebraba la aprobación de la ley ELA en el Congreso, lo que supuestamente garantizaba los cuidados a los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa con la que conviven unas 4.000 personas en España y que limita la esperanza media de vida de 3 a 5 años. Ahora, su desilusión con el Gobierno es mayúscula al ver que todo ha quedado en meras promesas.

En la publicación en septiembre de 2024, Sabaté enterraba el hacha de guerra y festejaba el «compromiso presupuestario» para luchar contra este enfermedad. «Estos años he sido muy duro con él y con su gobierno». El mismo día de su aprobación en el Congreso celebró este paso adelante junto a otras voces relevantes como Juan Carlos Unzué. «Con esta ley ELA ninguna persona más se tendrá que ver obligada a morir por no tener dinero para pagar sus cuidados vitales», celebraba entonces al verse «totalmente satisfecho», según declaró en 'Abc'.

Pues bien, ahora ha vuelto a ser muy crítico al ver que ese pacto no se ha cumplido. Este enfermo de ELA ha compartido un mensaje de Esther Múñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, que afeaba a Pedro Sánchez usar «a los pacientes de ELA para intentar mejorar su imagen». «Seguimos sin los 230 millones de euros que evitarían que muchos de ellos tengan que elegir vivir o pedir la eutanasia por no tener dinero para vivir», esgrimía la política. A lo que se refiere es a la falta de financiación de la nueva ley ELA, estimada entre 184 y 230 millones, al no haber partida presupuestaria.

«Me siento maltratado y vejado por el presidente de mi propio país», añadía Sabaté a las palabras de Muñoz. «Tras años de mentiras, hace un año decidí creerte. Te has reído en la cara de todas las personas enfermas de ELA y de sus familias, jugando con lo más importante que hay en esta vida, el derecho a vivir y la esperanza de vida de las personas». «Mofarse de las personas más vulnerables, tiene un nombre», ha zanjado.

