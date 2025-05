La astronauta Sara García se pronuncia sobre el debate del terraplanismo

B. V. Martes, 27 de mayo 2025, 11:00 Comenta Compartir

Desde hace unos meses, son muchos los que han abierto el debate e que la tierra es plana. En España, uno de los que cree en ello y que más bombo se le ha dado en los medios es el entrenador de fútbol Javi Poves, quien sostiene que el planeta no es redondo.

Sobre el terraplanismo se ha pronunciado Sara García Alonso, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y primera mujer astronauta por la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). En una entrevista concedida al podcast 'El Sentido De La Birra' ha sido contundente. «Sobre entrar en un debate de argumentos de los que apoyan que la Tierra es plana contra los que apoyan que la Tierra es esférica, para mí es un debate estéril porque los datos científicos ya han pasado ese capítulo de la historia», afirma la leonesa.

La astronauta dice que «está más que demostrado de cientos de formas» cómo es la Tierra y sostiene que las personas que «optan por la conspiración y dudar del método científico lo hacen más por un convencimiento y sensación de pertenencia, exclusividad e incluso de creencia».

Además, añade que sobre este asunto no se puede debatir. «Cuando estamos hablando de sentimientos, de lo que yo elijo creer, no hay debate científico ni argumentario detrás». Por contra, a la astronauta sí le hace pensar por qué estas posturas existen a pesar de todos los datos científicos. «Cada vez son más numerosas y optan por explicaciones simples o por aquellas que son capaces de entender problemas muy complejos, me hace más reflexionar sobre eso».