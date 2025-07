Una ambulancia se lleva a Juana Rivas tras entregar a su hijo menor a su padre

Marina León Martes, 22 de julio 2025, 13:52 Comenta Compartir

Pasadas las 11.20 horas de este martes, una ambulancia se ha tenido que llevar a Juana Rivas del punto de encuentro familiar en Granada minutos después de entregar a su hijo menor al padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia del pequeño de 11 años. Todo después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya inadmitido la petición de medidas cautelares solicitada por los abogados de Rivas para mantener a su hijo con ella en España.

«Está en un gravísimo estado de nerviosismo», ha explicado su abogada María Martos ante los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación congregados a las puertas. Martos ha lamentado la decisión del Constitucional y ha dicho que seguirán «luchando» para «proteger al menor». «Si la batalla se traslada a Italia, lucharemos allí», ha añadido. «Hay pruebas suficientes para que se haga justicia», asegura.

Juana Rivas y su hijo han llegado al lugar a las 10.40 horas, abrazados y visiblemente afectados. Con ellos estaba su hijo mayor Gabriel, de 19 años. Además, han estado arropados por varios miembros de su equipo jurídico como Paqui Granados, del Centro de Información a la Mujer de Maracena y asesora de Rivas. También ha estado presente en todo momento la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, y miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M. El pequeño ha declarado a las puertas del centro de la Junta de Andalucía que no quería irse con su padre a Italia: «No me quiero ir, me va a matar como vuelva, no puedo volver».

Llegada de Arcuri al punto de encuentro

Arcuri, por su parte, se encontraba en el punto de encuentro desde las 9.30 horas, acompañado por diplomáticos italianos y su equipo jurídico. El padre pedía «respeto» a la prensa. Su abogado, Enrique Zambrano, ha declarado ante los medios que la pretensión de su cliente es poder llevarse al menor hoy mismo a Italia.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha confirmado ante los medios que la pretensión de su cliente es poder llevarse al menor hoy mismo a Italia. Zambrano ha señalado que «es inviable que el Constitucional se pronuncie y suspenda el regreso del menor». Ante las preguntas de los medios, ha destacado que el niño ha sido escuchado «sobradamente incluso en 30 ocasiones». La última vez el 30 de diciembre en la corte italiana antes de emprender su viaje navideño a España. «La madre ha tenido aislado al niño siete meses y cada uno que opine lo que quiera», ha remachado para añadir que su cliente está muy tranquilo. «Tuvimos que poner una ejecución forzosa para poder recuperar al menor. La última vez en el punto de encuentro familiar fue un momento de tensión hasta que los niños volvieron a abrazar a su padre, hoy el mayor dice las cosas que dice», ha lamentado.