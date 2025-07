El hijo menor de Juana Rivas no quiere volver con su padre a Italia: «Me va a matar cuando vuelva, no puedo volver» Daniel, de 11 años, viajará a Italia con su padre, Francesco Arcuri, tras la decisión del Tribunal Constitucional que ha inadmitido el recurso de Rivas

Marina León Martes, 22 de julio 2025, 13:24

Juana Rivas ha acudido este martes, entre lágrimas y rota de dolor, con su hijo Daniel, de 11 años, al punto de encuentro familiar de Granada. El menor viajará a Italia con su padre, Francesco Arcuri, tras la decisión del Tribunal Constitucional que ha inadmitido el recurso de Rivas para mantener a su hijo con ella en España.

Madre e hijo han llegado sobre las 10.40 horas al lugar, cortado al tráfico ante la expectación de decenas de medios de comunicación y un gran número de curiosos. Junto a ellos, además de Gabriel, su hijo mayor, varios miembros de su equipo jurídico como Paqui Granados, del Centro de Información a la Mujer de Maracena y asesora de Juana Rivas. En todo momento han estado acompañados de la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Sandra Gómez de Garmendia, y miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M. El pequeño ha declarado a las puertas del centro de la Junta de Andalucía que no quería irse con su padre a Italia: «No me quiero ir, me va a matar como vuelva, no puedo volver».

Arcuri, por su parte, se encontraba en el punto de encuentro desde las 9.30 horas, acompañado por diplomáticos italianos y su equipo jurídico. El padre pedía «respeto» a la prensa. Su abogado, Enrique Zambrano, ha declarado ante los medios que la pretensión de su cliente es poder llevarse al menor hoy mismo a Italia.

También ha hablardo Granados, quien ha criticado las decisiones de la justicia española. «No es concebible que al principal testigo en un juicio se lo entreguen al acusado», ha dicho en relación a la causa abierta contra Arcuri por presuntos malos tratos. Ha asegurado que «Granada está violando el marco comunitario», en relación a las últimas órdenes del juzgado de familia y de la Audiencia Provincial que ha mantenido en vigor el regreso del pequeño a Italia. Pasadas las 11.20 horas, Juana Rivas ha tenido que abandonar el lugar en ambulancia por su «grave estado de nervios», según ha dicho su abogada, María Marcos.