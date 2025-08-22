El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha solicitado su retirada del mercado

G. C.

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:48

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha retirado del mercado varios lotes de la crema facial hidratante Erborian Centella Crème por contener microorganismos que pueden suponer riesgos para personas con problemas de salud. Concretamente, pueden causar infecciones a personas con el sistema inmune debilitad. Un aviso del que se ha hecho ahora eco la OCU a través de un comunicado.

Se trata de algunos lotes de la crema hidratante Centella Cème de la marca Erborian. En concreto, se han detectado bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis. La Agencia ha instado a los comerciantes a revisar los lotes de producto de los que dispongan, para retirarlos de la venta y contactar con el fabricante, los Laboratoires M&L Erborain (Francia).

Esta crema se vende en farmacias, parafarmacias, perfumerías de manera presencial en España, además de ser posible adquirirla de forma online. En el caso de tener una de estas cremas, es importante revisar el número de lote. Los productos afectados van en envases de 50 y 20 mililitros y llevan alguna de las siguientes numeraciones: KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343.

