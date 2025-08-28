Alerta alimentaria «grave» por atún contaminado procedente de España La Unión Europea ha ordenado retirar el producto afectado del mercado y de los canales de distribución

Silvia Osorio Jueves, 28 de agosto 2025, 13:52

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por atún de aleta amarilla contaminado procedente de España. En concreto, se detectó la presencia de elevados niveles de histamina en filetes descongelados, lo que podría suponer un riesgo de intoxicación alimentaria. Por este motivo, el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad, el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, ha ordenado retirar el producto afectado del mercado y de los canales de distribución.

Según el informe publicado por el RASFF en su web este pasado 25 de agosto, el país que dio la voz de alarma fue Italia. La Agencia Española de Seguridad Alimentari y Nutrición (AESAN) explica que la histamina puede generarse en algunos alimentos, sobre todo en determinados pescados que tienen altas concentraciones de histidina, que es una sustancia que forma parte de la composición normal de los mismos. Cuando el pescado muere, la histidina se transforma en histamina por la acción de algunos microrganismos, lo que puede suponer un riesgo para la salud humana si se consumen dichos alimentos.

Su formación está relacionada principalmente con una mala higiene durante la manipulación del alimento y con el retraso en bajar y/o mantener la temperatura dentro de un rango que impida que se produzca la histamina. La congelación o la refrigeración a una temperatura inferior a 4ºC minimizan su formación.

En este caso, según reza el informe del RASFF, el producto afectado superaba los niveles permitidos de este contaminante biológico. Tras las muestras realizadas, se detectaron 2.850 mg/Kg cuando lo permitido son 200.

Síntomas

La histamina se produce fundamentalmente en productos de la pesca procedentes de especies de pescados asociados a un alto contenido de histidina como el atún, la caballa, el bonito, la sardina o el boquerón. También se puede formar histamina en productos fermentados y/o madurados como el queso, el vino o la cerveza, entre otros, pero la intoxicación por estos alimentos es menos habitual que la producida por determinados pescados.

Los síntomas más habituales aparecen entre unos minutos y las 2-3 horas después de ingerir el alimento y recuerdan a los que se producen en una reacción alérgica:

- Sensación de picor/ardor en la lengua y la garganta y sabor a pimienta en la boca.

- Enrojecimiento e hinchazón de la cara y el cuello.

- Sofocos.

- Urticaria: erupción cutánea con picor sobre todo en la parte superior del cuerpo (las palmas de las manos, en la cara, la cabeza y en las orejas).

- Dolor de cabeza y mareos.

- Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Por lo general, suele tratarse de cuadros leves cuyos síntomas desaparecen a las pocas horas de haberse iniciado.