El líder de Vox, Santiago Abascal, este viernes, en Sevilla. EFE

Vox hurga en la crisis de los cribados y pide la dimisión de Moreno por «socialista»

Abascal asegura en Sevilla que el PP es «el PSOE azul» y cree que «muchos populares y muchos socialistas» elegirán a su formación en los próximos comicios

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:01

Vox ha encontrado en la crisis de los cribados un flanco para atacar la gestión de Juanma Moreno en Andalucía. Santiago Abascal ha pedido este ... viernes desde Sevilla al presidente de la Junta que dimita y que convoque elecciones para que los andaluces den a Vox «la mayoría para gobernar». Moreno «se ha convertido en el mejor continuista de las políticas socialistas en España, como muestra el »terrible caso« de los pruebas del cáncer de mama. »Este problema viene desde 2011, cuando gobernaba el PSOE, y luego ha continuado con el PP«, ha explicado.

