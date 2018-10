ERC no negociará los Presupuestos si no hay movimientos en autodeterminación y presos Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Pablo Echenique, secretario de Organización y Programa de Podemos y Lucía Martín diputada de En Comú Podem. / EP Los comunes, sin embargo, confían en que el acuerdo entre Sánchez e Iglesias suponga un «punto de inflexión para acabar con la parálisis institucional» EUROPA PRESS Jueves, 11 octubre 2018, 18:03

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha advertido este jueves al Gobierno central de que su partido no negociará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 si no hay antes «movimientos inmediatos» del presidente, Pedro Sánchez, a favor de los presos soberanistas y la autodeterminación de Cataluña.

«Si no hay un movimiento de manera inmediata respecto a la autodeterminación de Cataluña y respecto a la situación de los presos, ERC no tiene nada que negociar respecto a los Presupuestos de Madrid», ha dicho en declaraciones a los periodistas desde los pasillos de la Cámara.

El partido que lidera Oriol Junqueras expone que el presidente del Gobierno ha tenido buenas palabras con Cataluña pero que nunca se han traducido en hechos y Sabrià ha concluido: «Dejar claro que la paciencia a nosotros ya se nos ha acabado».

Preguntado por si ERC podría no aprobar los Presupuestos pero sí dar su abstención, Sabrià lo ha descartado y ha insistido en que, si no hay estos movimientos en los dos ámbitos, ERC no dará apoyo «ni activo ni pasivo».

Sobre los presos, Sabrià ha señalado que la Fiscalía General del Estado tendrá un papel primordial en los próximos días con los escritos de acusación, y ha asegurado que está en su mano --y por lo tanto del Gobierno-- que «los presos --soberanistas-- salgan a la calle».

A diferencia de ERC, el PDeCAT este jueves sí ha mostrado predisposición al menos a hablar de las cuentas, pero Sabrià ha evitado polemizar con ello: «No conocía esta posición del PDeCAT».

Sobre autodeterminación, ha afirmado que el modelo es el escocés: «Un referéndum como el de Escocia ya nos vale», y ha concluido que el Gobierno central debería ser mucho más democrático de lo que es ahora, a su juicio, para avalar una vía así.

Salario mínimo interprofesional

El acuerdo sobre los PGE presentado este jueves por PSOE y Podemos incluye un aumento del Salario Mínimo Interprofesional, y ERC lo ve positivo porque siempre es partidario de «mejorar la vida de los ciudadanos».

Sin embargo, ha insistido en que esta mejora no significa que su partido esté dispuesto a negociar las cuentas «partida a partida» si no se aborda antes la autodeterminación y la situación de los presos, ha insistido.

Por el contrario, la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha señalado que este acuerdo «debería suponer un punto de inflexión para acabar con la parálisis institucional» que existe en Cataluña y para mejorar la vida de los ciudadanos.

«Es un acuerdo objetivamente bueno para Cataluña porque da respuesta a problemas que afectan a Cataluña. Realmente no entenderíamos que los partidos catalanes que están en el Gobierno de la Generalitat no valoraran positivamente el acuerdo y le dieran apoyo», ha apostillado.