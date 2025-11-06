Lobato y el notario

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tonia Etxarri

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

Y a la tercera, fue Juan Lobato. En este juicio tan atípico (un «estrambote» para Patxi López, que se ha liado con los sonetos) por ... tratarse de una causa contra el fiscal general del Estado, se está escenificando la tensión entre una Fiscalía que recibe instrucciones del Gobierno y otra que se esfuerza por ser independiente, a pesar de las presiones, para garantizar la legalidad. Con los seguidores del procesado vitoreándole en la calle el día anterior y con una gran mayoría de sus subordinados pidiendo su dimisión. Esa polarización que tanto gusta en los círculos del Gobierno. En este ambiente, la comparecencia del socialista madrileño, que dimitió de su cargo en noviembre de 2024, había suscitado gran expectación. Pero, en realidad, sigue sin despejarse la incógnita sobre la identidad de quién ordenó que le pasaran los datos confidenciales del ciudadano Gómez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para utilizarlos en la Asamblea de Madrid. ¿Quién ordenó a Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, que le pasara al dirigente madrileño los datos que dejaban en indefensión al novio de la presidenta de Madrid? Persiste la incógnita.

