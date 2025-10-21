De los autónomos al reloj

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 21 de octubre 2025, 00:01

La acumulación de críticas y reproches al anuncio de la subida desmesurada de las cuotas a los autónomos había crecido, en pocas horas, hasta un ... nivel tan insoportable que la ministra del ramo, Elma Saiz, descalificada por tierra, mar y redes sociales, tuvo que reaccionar rápidamente. Después de la avalancha de reprobaciones, incluidas las de buena parte de sus socios, además de los empresarios y los propios afectados, corrección y a otra cosa. Marcha atrás para plantear congelar las cuotas para los tramos más bajos mientras Feijóo, instalado ya en la causa contra el 'sablazo' a los autónomos en un momento crítico en el que los sondeos detectan cierto estancamiento electoral del PP, tuvo que pasar los deberes a limpio. Y se quedó en el mismo frente: los autónomos, que somos un filón. Por tratarse de un sector especialmente castigado por el Gobierno, soportando una presión fiscal y burocrática desmesurada.

