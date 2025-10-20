El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano Moreno en la comisión del Senado Efe

El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo

El magistrado Puente, quien también quiere interrogar a la trabajadora que entregaba los sobres, llama el excontable como testigo para que aclare por qué en los libros del partido no aparecen ciertos abonos a los dos imputados

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:38

El juez del ‘caso Koldo’ en el Supremo da el primer paso para investigar si hubo pagos con dinero negro desde Ferraz a José Luis ... Ábalos y a su exasesor Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre a Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y a Celia Rodríguez Alonso, la trabajadora la Secretaría de Organización encargada entregar los sobres con grandes cantidades en metálico a los dos imputados.

