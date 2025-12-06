El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez este sábado en el Congreso. EFE

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Asegura que se enteró esta misma semana por la prensa de que dos mujeres habían acudido hace cinco meses al canal antiacoso del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

Pedro Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre el malestar interno por la gestión de las denuncias por acoso sexual contra uno de sus ... máximos colaboradores, el exalto cargo de la Moncloa y exmiembro de la ejecutiva socialista Paco Salazar, pero este sábado, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, durante la recepción por el día de la Constitución, rompió su silencio para alegar que la falta de diligencia de la que se quejan, singularmente, las mujeres del PSOE no se debió a un intento de protegerlo ni a «connivencia» por su parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  5. 5

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  6. 6 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  7. 7

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  8. 8 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  9. 9

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual

Sánchez niega connivencia con Salazar y se escuda en un «pequeño error» al tramitar las denuncias por acoso sexual