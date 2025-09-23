Sánchez advierte de que reconocer Palestina no basta: «Tenemos que parar esta matanza ya»

Pedro Sánchez advirtió este lunes en la conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, al calor de la cual varios países relevantes han dado el paso de reconocer el Estado de Palestina ... en un intento de lanzar un mensaje recriminatorio a Israel, de que por relevante que sea, ese gesto no es suficiente. «Excelencias -dijo en su discurso- si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer, y lamentablemente el pueblo palestino está siendo aniquilado».

El presidente del Gobierno fue uno de los primeros líderes mundiales en recriminar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la desproporción de su reacción a los atentados del 7 de octubre de 2023. Lo hizo a la propia cara del gobernante hebreo, en una viaje a Jerusalén, a las pocas semanas de los brutales ataques de Hamás, cuando el Ejército hebreo había matado ya a en torno a 15.000 civiles palestinos, muchos de ellos mujeres y niños. Ahora la cifra llega a 65.000. En ese viaje, Sánchez habló por primera vez de su intención de reconocer Palestina, si era junto a otros países europeos, mejor, pero si no solo.

Finalmente, España reconoció el Estado palestino en mayo del pasado año junto a Noruega e Irlanda y, poco después, se les sumaría Eslovenia. El domingo dieron el paso el Reino Unido, Canadá y Portugal y, este lunes, Francia, impulsora junto a Arabia Saudí de la conferencia celebrada anoche en la ONU.

Con la autoridad moral de haber sido uno de los primeros en ver que el gesto se hacía necesario y al tiempo que Israel avanza en su invasión terrestre del enclave palestino, Sánchez insistió en que ahora se corre el riesgo de llegar tarde. «Por eso, en nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya».

Esperanza

«Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia., pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida, y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz», reclamó.

El jefe del Ejecutivo reclamó, en concreto, dos decisiones para aumentar la presión sobre el Gobierno de Netanyahu: que se complete lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en la ONU «en pie de igualdad con el resto de Estados», y que se adopten embargos y sanciones (aunque él optó por hablar, en genérico de «medidas») contra Israel. «La historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. (...) Hagamos que este 22 de septiembre sea recordado como el primer gran paso -urgió-. Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente».