Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple
Ursula von der Leyen durante una visita en 2022 a Jerusalén. EFE

La Unión Europea acude a la Asamblea General de la ONU dividida sobre las sanciones a Israel

Los líderes comunitarios exigirán mayor presión sobre Tel Aviv, mientras la aplicación de castigos sigue en el aire

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:30

Europa sigue dividida sobre la presión a Israel. A pesar del reciente anuncio del reconocimiento de Palestina por parte de diferentes Estados miembros –entre ellos ... Francia y Portugal–, la UE llega a la Asamblea General de la ONU sin la mayoría necesaria para la suspensión parcial del comercio con Tel Aviv y la aplicación de sanciones a dos ministros ultras del gabinete de Benjamín Netanyahu.

