El lehendakari, Imanol Pradales, saluda a la consejera socialista María Jesús San José. Igor Martín

San José pide «seguridad jurídica» antes de avanzar en un régimen sancionador por colocar carteles de etarras

La parlamentaria popular Laura Garrido le afea que «se comprometiera con las víctimas a hacerlo y no ha dado ningún paso»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:04

Comenta

No hay avances. Esa es la crítica principal que ha lanzado este viernes la parlamentaria del PP Laura Garrido a la consejera María Jesús San ... José a propósito del régimen sancionador por la colocación de carteles de etarras «que prometió y que las víctimas están esperando». La responsable socialista ha explicado que «hace falta un mínimo de seguridad jurídica» antes de dar nuevos pasos, mientras los populares le afean que «se comprometiera y no ha hecho nada» para avanzar en esa modificación legislativa.

