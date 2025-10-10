San José pide «seguridad jurídica» antes de avanzar en un régimen sancionador por colocar carteles de etarras

No hay avances. Esa es la crítica principal que ha lanzado este viernes la parlamentaria del PP Laura Garrido a la consejera María Jesús San ... José a propósito del régimen sancionador por la colocación de carteles de etarras «que prometió y que las víctimas están esperando». La responsable socialista ha explicado que «hace falta un mínimo de seguridad jurídica» antes de dar nuevos pasos, mientras los populares le afean que «se comprometiera y no ha hecho nada» para avanzar en esa modificación legislativa.

Fue durante un Consejo de Participación de las Víctimas cuando la consejera San José dijo que emprendería «una reforma legal acotada», una modificación relativamente simple, de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo para incluir ese régimen sancionador en los casos de exaltación de victimarios en el espacio público. «No es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público. No se trata solo de una actitud pasiva sino de no ensalzar los crímenes cometidos y a sus autores», aseguró.

Laura Garrido ha censurado que «hay una injusticia» porque la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlamento vasco en 2023 sí prevé un régimen sancionador y por tanto, las víctimas del franquismo sí están protegidas de esta forma de «revictimización».

El problema es que, cuando el área de San José ha hecho una aproximación a los expertos jurídicos, el asunto no se antoja tan claro. La consejera ya avanzó en una entrevista en este periódico en julio que la jurisprudencia «en el Supremo y en Europa» planteaba una posible colisión de derechos. «El derecho a la libertad de expresión y el de las víctimas». En el Parlamento vasco ha recalcado que «no podemos arriesgarnos» a dar falsas expectativas y «banalizar con algo tan serio». Por eso ha reclamado «estudiar las competencias y ver vías que no afecten a la libertad de expresión y reunión. Eso es lo que estamos haciendo».

Un nuevo acto en el BEC

Tras el éxito de la convocatoria que llenó uno de los salones del BEC y que reunió a estudiantes y víctimas de la llamada 'socialización del sufrimiento', San José ha explicado este viernes en el Parlamento vasco que habrá una nueva cita. «Quisiera anunciar un nuevo acto en el BEC, abierto a la ciudadanía, en el que analizaremos la maquinaria represiva del franquismo en el año 1975».

Según San José, «frente a quienes quieren blanquear la parte final de la dictadura», la Consejería de Justicia y Derechos Humanos quiere dar nuevos pasos hacia «una memoria inclusiva». Habrá también actos sobre la violencia policial ilegítima con el caso de Bahía de Pasaia como epicentro y alguna jornada sobre la figura de Dolores González Catarain, 'Yoyes', que fue asesinada por ETA tras dejar la banda.